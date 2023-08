Hallaron asesinados a un nene de 13 años y a su madre en un freezer

Un adolescente de 13 años y su madre fueron encontrados asesinados en el interior de un freezer en una casa de la ciudad bonaerense de Olavarría. La pareja de la mujer muerta, un hombre de 38 años, también fue hallado sin vida en esa propiedad. Se había ahorcado en uno de los pasillos. Los investigadores sospechan que se trató de un doble homicidio seguido de suicidio, informaron fuentes de la investigación a Infobae.

El hallazgo de los cadáveres de María Sandra Aguer (52), Thiago Contreras (13) y Fabián Marcelo Ene (38) se produjo esta tarde en un domicilio de la calle Lisandro de la Torre del barrio Carlos Pellegrini. Allí, en este anochecer, todavía trabajaban la fiscal del caso Paula Serrano, de la UFI N°4 del departamento judicial de Olavarría, y la Policía Científica.

Según las fuentes consultadas, el chico asesinado no era hijo del hombre que se quitó la vida y el padre de la víctima era informado por las autoridades esta tarde mientras recibía contención psicológica. Lo mismo sucedía con las otras dos hijas de María Sandra.

De acuerdo a la reconstrucción que pudo hacer este medio, todo comenzó con una denuncia policial de parte de las hermanas de Thiago, que no convivían con él, y no podían comunicarse con el menor. No les respondía los mensajes. A eso se sumó el hecho de que el chico no iba a la escuela Técnica N°2 desde el martes pasado. De hecho, la institución también hizo varios llamados, pero nunca recibió una respuesta.

Al llegar al domicilio del barrio Carlos Pellegrini, los agentes de la Comisaría N°2 de Olavarría golpearon la puerta. Como nadie contestó, ingresaron a la vivienda a través de una ventana y se encontraron el macabro hallazgo.

De momento, los peritos de la Policía Científica realizaban el levantamiento de rastros en el lugar, mientras se aguardaba el traslado de los cuerpos a la morgue judicial para realizar las autopsias correspondientes y determinar la data de muerte.

Fuentes judiciales confiaron que el presunto homicida no tenía denuncias previas por violencia ni causas penales. Sin embargo, en enero de 2023 la mujer lo denunció luego de una discusión en el juzgado de familia de Olavarría. Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el hombre asesinó a su pareja y al hijo de ella, escondió los cuerpos adentro del freezer y luego se quitó la vida.

Luego de que se conociera la trágica noticia, amigos de la víctima de 13 años lo despidieron en redes sociales. “Siempre vas a estar en mi alma, wachín. Todavía no caigo. Pienso que hace dos semanas estábamos bardeando en bici, rompiendo espejitos... En tan poco tiempo te volviste re importante para mí”, expresó en una historia de Instagram uno de los chicos.

En Argentina asesinan alrededor de 300 mujeres por año en crímenes de género. Entre el 1 de enero y el 30 de julio de 2023, según el último relevamiento del observatorio “Ahora sí que nos ven”, se produjo un femicidio cada 29 horas. Según el informe, el 57% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima y que el 59% de los femicidios ocurrieron en manos de la pareja o ex pareja de la víctima.