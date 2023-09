Sábado para ver teatro salteño en la Fundación Salta

El público lo pidió y Compañía Teatral Salteña repondrá el sábado 2 de septiembre, con única función, Qué Par de Mentirosos; la obra premiada por los premios Victoria. Esta vez la cita será en el Teatro de la Fundación Salta.

Con gran puesta en escena, el público tendrá una oportunidad más de disfrutar la versión local de la obra que tiene más de 500 reposiciones en el país. De autoría del destacado dramaturgo Guillermo Camblor la obra fue interpretada por reconocidos comediantes.

Marcos, visitador médico quiere dejar atrás su pasado y sentar cabeza de una vez por todas con Cecilia; decidido la invita a su casa con todas las formalidades para dar inicio a una “relación estable”. Pero con las intenciones no alcanza y su amigo plomero que sabe mucho de destapar cañerías… pero poco de sexo, acude a sus consejos. El pasado se presenta también inoportuno y regresa encarnado en una ex amante ninfómana que vuelve para cobrar lo que se le debe, mientras que un cuarto en discordia asegura que todo es una fachada y que Marcos en realidad es gay. En el medio, una animadora de fiestas intentará que los ánimos no decaigan.

Qué par de mentirosos! ; actuarán bajo la dirección de Jaquelinne Minati: Sebastián Osorio ganador del premio Victoria como “revelación, Daniel Frisoli, nominado por el premio local como “actor de reparto”, Beli Figueroa, María Vélez, José Manenti y Noelia Toscano.

QUÉ PAR DE MENTIROSOS ¡LA COMEDIA MÁS DIVERTIDA!

🗓 Sábado 2 de septiembre - 21:30 hs.

🏛 Teatro de la Fundación Salta - Gral. Güemes 434, Salta

🎫 Anticipadas: $2500.- / Día de la función: $3000/ Jubilados y Estudiantes: $ 2000.-

📍 Puntos de venta: Gral. Güemes 434 (Fundación Salta) lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 20 hs. / Bolívar 599 (Mediterránea Audio TV), de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 18 hs.

💬 Reservas y consultas por whatsapp al 3874738972.