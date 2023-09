Puesteros del Parque San Martín esperan repuntar las ventas por el Milagro

La crisis económica del país golpea fuertemente a todos los sectores sociales. En éste contexto preocupante, la devaluación y la pérdida de poder adquisitivo se traducen en una fuerte caída en las ventas, situación que vienen sufriendo los comerciantes hace varias semanas.

Carlos Godoy, representante de los puesteros del Parque San Martín, dialogó con Radio CNN Salta y manifestó que esperan repuntar un poco las ventas durante el Milagro. “Como todos los años, la gente viene y compra algún regalito, algunas cosas, pero no mucho, son los últimos dos o tres días que se va más afluencia de gente, esperemos que se pueda trabajar bien”, dijo.

El comerciantes señaló que durante el Triduo del Milagro “se vende algo más que los otros días, vienen muchos turistas y muchos peregrinos”. Godoy también se refirió a la situación legal que atraviesan en la puja por la ocupación del espacio público.

“La Municipalidad respondió fuera de término la demanda, tiene que ver con la inoperancia que tiene la municipalidad, los funcionarios que tienen, incumplieron con lo que dice la jueza, nunca hicieron una mesa de diálogo. No hicieron nada en el Parque, no pintaron ni un banco, no plantaron ni un árbol”, reclamó.