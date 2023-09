Bullrich: "en JxC no tenemos que estar más presos de Macri, no sé que hará, que se acomode como quiera..."

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, planteó una nueva línea estratégica y de campaña hacia dentro de la coalición y apostó por que la lógica partidaria no gire en torno al expresidente Mauricio Macri. “Que se acomode él como crea que se tiene que acomodar”, sentenció Bullrich este domingo.

“Nosotros hemos estado siempre presos en JxC de qué iba a hacer Macri. No tenemos que estar más presos. Macri hará lo que él considera que tiene que hacer. Tenemos que liberar a todo Juntos por el Cambio. Que Macri se acomode como él cree que se tiene que acomodar”, sostuvo la también exministra de Seguridad en Todo Noticias (TN). “Si no, la campaña pasa a ser una campaña de respuestas y no de propuestas. Tengo que andar respondiendo qué va a hacer Macri. No sé que va a hacer”, se justificó.

Y completó: “Nosotros en este momento hemos decidido tener nuestro camino bien claro. Le hablamos a los 46 millones de argentinos, les vamos a plantear nuestras propuestas y, comparativamente, por qué no tienen que elegir al kirchnerismo. Vamos a debatir también, de manera civilizada, con las ideas de Milei. Ahora, si alguien no quiere estar en este camino, es su decisión. Yo no creo que Macri esté en ese lugar. Pero yo no quiero seguir respondiendo más preguntas al respecto”.

El pasado 20 de agosto, durante una entrevista que brindó a LN+, Bullrich se había expresado respecto del lugar que ella creía el exmandatario debería tener en un eventual gobierno suyo. “Yo he hablado muchas veces sobre eso con él. No creo que sea la persona para ocupar un cargo público. Es más importante tener a Mauricio como alguien con quien uno puede hablar, como una persona de consulta. Muchos pudimos haber sido ministros en el pasado pero él es el único que estuvo en el sillón”, dijo entonces.

Al mismo tiempo que habló del rol de Macri, la referente del Pro enfatizó en la “autogestión” de los demás integrantes de la coalición: “Esta campaña, cada uno se tiene que administrar a sí mismo. Cada uno tiene que saber que hay equipo en cancha, otros estarán de suplentes, en la tribuna o mirando el partido”.

Sobre la composición del “nuevo Juntos por el Cambio”, la referente del Pro precisó: “Apostamos a un cambio profundo, una renovación dentro del espacio. Queremos y tenemos un espacio con nuevos dirigentes que esperan salir a la cancha. Contamos con jóvenes con un ímpetu total, que tienen claro que a la Argentina hay que ordenarla”.