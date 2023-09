El estacionamiento medido costará $150, enterate desde cuándo

Luego de varios pedidos, se decidió autorizar el incremento del precio del estacionamiento medido, que será aprobado en la sesión del próximo miércoles. Así lo confirmó la concejal Paula Benavídes, quien dijo que la discusión que se tuvo durante la mañana de hoy fue “en función de un reclamo legítimo, la inflación y una dificultad en cuanto al cobro de los $130.

“En base a esto los permisionarios plantearon un aumento, se discutió en tránsito y se terminó cerrando en $150. Hoy la discusión fue técnica legislativa, donde primero se planteaba suspender la aplicación de ordenanza y establecer un monto fijo de $150, pero esto, trae la complicación que hay que rediscutir el precio en diciembre”, explicó por Radio Nacional.

Sostuvo entonces que finalmente se determinó hacer una modificación en unidad tributarias, y llevarlas de 1.5 a 1.8. “Con esto, finalmente cuando se dé la discusión de la unidad tributaria, se actualizará de manera automática y no se tendrá que rediscutir con los permisionarios una nueva actualización”, explicó.

Confirmó entonces que queda en $150 pesos. Cabe recordar que en enero el precio era de 100 pesos, luego se ha actualizado en un 30% a raíz de este incremento de la unidad tributaria prevista a mediados del año. Ahora se actualizarían 20 pesos más en función del 1.8 de la unidad.

“Tenemos una inflación del 140 que no da freno, con lo cual se entiende que el reclamo del sector es legítimo. $150 no alcanza para nada. El reclamo es legítimo, no solamente por la dificultad en el cobro, porque el cambio de 20 o 30 no existe, sino porque le damos un respiro a este sector pequeño incremento para una persona que está trabajando en la calle y necesita llevar el pan a la casa”, finalizó.