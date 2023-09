¡Cuidado, estafa! mirá lo que pasó con dos “shows” en Salta, lo que tenés que saber

Las estafas están a la orden del día, y cuando se trata de shows de artistas de renombre que llegan a nuestra ciudad, están al acecho para aprovecharse de quienes desean ir a disfrutar de grandes artistas. Aquí nace la “reventa” de entradas que no existen y mucha gente termina perdiendo dinero.

Hace algunas semanas, se conoció un anuncio falso sobre un recital de Marco Antonio Solís el 29 de octubre en el Centro de Convenciones. La fecha no figura en el sitio oficial del cantante mexicano y los estafadores usaron el nombre de Passline, una plataforma dedicada a la venta de entradas, para maquillar su maniobra.

A través de las redes, se ofrecía entradas con facilidad de pago en cuotas con tarjetas bancarias y además se "vendían" localidades para otro show de El Buki en Tucumán.

Ahora sucedió lo mismo con la llegada de María Becerra a Salta el próximo 20 de octubre. Sobre esto, la fiscal penal Sofía Cornejo habló y sostuvo que eso no es un ciberdelito, sino que es una estafa común y corriente.

“Ni siquiera se está duplicando la página oficial, sino que hay gente que se está aprovechando de la necesidad y de las ganas de la gente que quiere tener su entrada”, explicó.

Contó que usó su número personal de celular para tratar de dar con estos estafadores y desbaratar si había una banda detrás. “Se largó la preventa de entradas para este show y lo primero que hice antes de recibir denuncias fue hacer la prueba, ingresé a la página oficial, me salía que las entradas estaban agotadas y decía un cartel que es el único sitio y que la organización no se hace responsable de una estafa”, contó la iniciar.

Luego de esto, en grupos de Whatsapp en donde participa, preguntó si alguien sabía de reventa, porque no había podido adquirir. “Allí me pasaron dos números de celular y un link para comprar reventa, que eran posibles estafas, y al día siguiente me llegaron dos denuncias por esa misma web que me habían mandado a mí, se llama reventaspassline”, relató.

“Es lógico y muy probable que haya estafas con una reventa. No es que uno sea tonto, sino que ellos se aprovechan de las necesidades. El estafador está a la orden del día”, explicó por Multivisión.

Dijo que, si uno quiere comprar de reventa, hay que hacerlo a conciencia, no poner datos de tarjetas, sino que hay que hacerlo por transferencia, porque ahí hay un límite.

“No es imposible saber quien está de tras, pero no así llegar a recuperar el dinero. Tratemos de no caer, y cuando se llegue a encontrar quien está detrás de esto, se iniciará la causa”, agregó.

Cornejo confirmó que el 98% de este tipo de estafadores no está en Salta, y el 70% de ese porcentaje, están privados de su libertad.

Recomendaciones: