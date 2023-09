Apedrearon un colectivo y una pasajera casi pierde el ojo

Tiempo atrás era habitual informar la constante agresión a las unidades de transporte público en distintos puntos de la ciudad, si bien los hechos no desaparecieron no son tan habituales pero existen zonas donde los choferes deben estar en alerta, como así también los pasajeros que también son víctimas de malvivientes.

En las últimas horas se conoció un caso ocurrido en zona Sudeste, donde una mujer que viajaba a bordo del corredor 7D, vecina de Asentamiento San Javier y madre de cinco niños, resultó con lesiones en uno de sus ojos por la rotura de la luneta trasera de la unidad.

Cecilia, pasajera lesionada habló con Multivisión y contó lo sucedido. "El chofer les decía de buena manera que paguen el colectivo, se subieron en la escuela de Techo Verde, eran cuatro. Se subieron y el chofer vino, le quitó la tarjeta que no eran de ellos. Después cuando acelera, para más adelante, les dice 'bajate si no vas a pagar el boleto' agarraron y comenzaron a insultar al chofer".

Finalmente se bajan pero fue uno de ellos el que inició el ataque con piedras "El más chico, entre 13 o 14 años, baja, se para en la puerta y le dice al chofer 'estas hasta la pi...chofer" bajaron otros dos y ahí sentimos la pedrada, me di vuelta y me entró vidrio en el ojo".

En cuanto a la atención de su ojo, la mujer explicó que "le hicieron una limpieza pero sinceramente no durmió en toda la noche por el dolor".

La joven madre recordó que el colectivo estaba lleno y que luego del ataque varios pasajeros llamaron al 911 pero demoró "El 911 ubicó al chofer en Siglo XXI, llegaron los policías y a los chicos los agarraron en la Escuela de Techo Verde. Tienen 15,16, 13 uno, chiquitos son".

Por último, la pasajera contó que la empresa le compró el remedio y que este miércoles debe ir a control al hospital San Bernardo. "Tengo la denuncia pero como le dije a la policía, si yo perdía un ojo no se iban a hacer cargo, tengo 5 hijos. Estaba yendo a buscar una donaciones".

Agregó que los médicos le dijeron "que agradezca a Dios que no me dañaron la cornea del ojo me sacaron vidrios de abajo y arriba. Ahora a las 9.30 tengo que ir al medico, para ver como sigo, pero no dormí en toda la noche y me duele la cabeza".

"Todos pagamos boletos porque los choferes también están trabajando y estos p...no sinceramente. Querían viajar gratis y reaccionaron de mala manera, hubieran cargado la tarjeta como todos nosotros".