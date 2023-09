Le amputaron una pierna pero llegó igual para agradecer un Milagro más

Otra historia conmovedora llega hasta los pies del Señor y la Virgen del Milagro. Norberto Chaile, un fiel creyente oriundo de General Güemes, se acercó con una carta muy emocionante, y anunció que será su última peregrinación:

“Andador y peregrino de tantos caminos por distintos puntos de país en bicicleta estoy acá nuevamente jurando mi fidelidad con el Señor y Virgen del Milagro después de 4 largos años por el tema sanitario y por mi salud.

Ya nunca más poder subirme a una bicicleta y a peregrinar, pero sí estaré presente en su santo día.

Fui muy bendecido por lograr mi propósito que era visitar y conocer a la Virgen de Lujan. Recorrí 1.600 km desde General Güemes, Salta, hasta Lujan en 24 días. Otra peregrinación le hice desde Córdoba a Salta por el Milagro salteño y 25 años visitando a nuestra patrona. 15 años peregrinando desde Yuto, Jujuy (lugar donde nací) a Catamarca venerando a mi adorada Morenita del Valle. Otros 3 de peregrinación de Güemes, Salta a Huachana, Santiago del Estero visitando distintos puntos de mi provincia Jujuy y Salta.

Les deseo feliz día del peregrino a todos mis hermanos peregrinos. Muchas gracias y bendiciones para todos.

Soy una persona hipoacúsica (sordo) desde los 6 años y diabético de tipo dos, pero eso no me impidió lograr todo lo que me propuse en la vida.

Adiós, gracias.”

Así es su conmovedora carta y en diálogo con InformateSalta contó que hace algunos años fue amputado de sus piernas, por lo que le impidió por 4 años llegar, pero ahora lo hizo y pedirá especialmente por la salud de su hijo.