Llegaron biciperegrinos de San Pedro de Jujuy: "Justo el 15 supe que estaba embarazada"

El Milagro no sólo trae devoción y fe junto a los peregrinos, sino que también trae emocionantes historias para ser contadas con mucho sentimiento. Este domingo se renueva el sentido Pacto de Fe a nuestros Santos Patronos.

Desde San Pedro de Jujuy haciendo 110km, llegaron a la Catedral basílica de la Ciudad de Salta 90 bici- peregrinos que en 2017 comenzaron siendo tres. "En 2017 le pedí a mi marido que me acompañara junto a un amigo más", así lo relató Verónica, la organizadora, a InformateSalta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de InformateSalta (@informatesalta)

"Estoy super emocionada, entro a Salta y me conmuevo porque es muy difícil poner en palabras lo que uno siente en estos momentos", narró la devota. Con mucha emoción contó que "nosotros veníamos pidiendo poder quedar embarazados y justamente el 15 de septiembre me enteré que estábamos esperando una hija".

Asimismo, narró que "mi mamá siempre fue devota y ella me inculcó esta devoción y me di cuenta que es difícil explicarle a quien no lo vive en carne propia". "Es una mezcla de felicidad, de satisfacción, de superación porque es un esfuerzo físico que estamos haciendo. Al mismo tiempo tenemos el peso de ayudar a la gente a que venga cumplir sus promesas".

Por último, destacó que cada año se suma más gente: "Al año siguiente vinimos 20 personas y cada vez fuimos sumando más por el mismo contagio del espíritu que genera la fiesta del Milagro. La promesa fue sumar más personas. Nosotros entrenamos mucho para poder ayudar a otras personas".