"Quiero que sepan que voy a dejar todo de mí para que la Argentina tenga un Presidente comprometido con una visión de País"

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UXP), Sergio Massa, encabezó este lunes un encuentro con figuras del deporte en el estadio de Obras Sanitarias, donde presentará las propuestas para el sector, junto al Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

"Vinimos a contar cuáles son las propuestas, el mejor momento del deporte argentino se dieron mediante los gobiernos populares, los próximos cuatro años se vienen así redoblando las apuestas. Los deportistas se merecen un buen nivel de vida que les permita entrenar. Los deportistas son nuestros representantes en el mundo, una parte de devolverle a nuestros deportistas es que tengan todos los recursos para poder entrenar y competir. Una hora más en el club es una hora menos en la calle para un chico, por eso los próximos 4 años vamos a redoblar las apuestas e invertir en más de 10 mil clubes de barrio en el país, y vamos a llegar a más de 1000 localidades con polideportivos. Es para nosotros uno de los grandes objetivos", recalcó el Ministro Lammens.

Durante su discurso, el candidato a Presidente se refirió de la siguiente manera:

"Lo primero que quiero decirles es gracias por estar aquí, la verdad es que la gran mayoría están aquí para hacer una tarea que nos llena, nos hace sentir bien, pero que muchas veces el Estado no termina de valorar. Es el esfuerzo de juntar las monedas para el micro, o tratar de juntar entre los vecinos para la ropa de los pibes, la verdad es que es parte de esas cosas que cubren a la Argentina de lo que es, el Trabajo social, muchas veces con los hijos de otro, mediando entre problemas sociales y familiares, y por eso quiero agradecerles de corazón gracias por el trabajo que hacen todos los días.

Tenemos de alguna manera tres escalones, el profesional, con el futbol como símbolo, es un escalón que necesita que tengamos la capacidad de promoverlo y visibilizarlo, sea en el deporte que sea, porque transmite el material biológico de la marca país. Tenemos que tener la capacidad de que cada deportista sea nuestra bandera y nuestro símbolo, lo logramos con la Selección y lo tenemos que lograr con cada deportista", compartió.

"El segundo escalón, no será profesional, pero no deja de marcar nuestra marca país.

El tercer escalón es el de la gente, es el deporte social, el trabajo que hacen la mayoría de ustedes, los pibes que se ponen la camiseta. Nuestros atletas olímpicos no tienen que andar mendigando las becas, cuando elegimos el deporte, lo elegimos para reemplazar varios problemas que tiene nuestra sociedad, la droga, el alcohol. Cuando un pibe está en el club, sale de todo eso.

Por eso mandamos ahora al Congreso una Ley para que a partir del 1 de enero, lo que recaude el Estado Argentino con el alcohol, va un 75% al deporte profesional y 25% a los clubes de barrio. Les quiero contar además que estamos terminando de ver, si podemos agregar a la Ley algo mucho más que tiene que ver, que todos los bienes que se incauten al narcotráfico lo puedan usar los clubes de barrio. Porque entre el alcohol y la droga, elegimos al deporte", afirmó.



"Les quiero contar además que tengo la seguridad de que cuanto más gente hay en los clubes, mejor es. Por eso estamos hablando que entre las AUH y los Jubilados, tengamos becas, esto garantiza que esos jubilados o los pibes tengan la oportunidad que el Estado les garantice el ingreso a los clubes. Quiero también contarles que como dijo Matías (Lammens), mi experiencia con los Polideportivos fue fabulosa, en un mismo lugar tienes la pileta, la cancha, y en el mismo lugar tenemos a la abuela, a la mamá y al hijo. Fue hermoso. Lo que hace falta es decisión política, lo que hace falta es entender que lo que logramos es sacar a los pibes de la calle, y que junto con la Educación, el Deporte es la mejor inversión que puede hacer el Estado. Por el año 2002 yo era director de Anses, había una manía de embargar a los Clubes de futbol. Y los clubes perdían parte de lo que recaudaban, así pusimos el 12 12 el decreto que permitía ordenar la relación con el AFIP y los clubes de futbol, para presionar al futbol en su fantasía de crecer, el Gobierno anterior les quitó parte del decreto 1212 a la AFA, y los clubes pierden, se ven perjudicados, esperamos que en los próximos días podamos firmar el decreto para que sea un recurso para todos los clubes, y les garantice tener su seguridad social en orden. Como soy un deportista en mi cabeza, como esos chicos que entran y dejan su alma por los clubes, quiero que sepan que voy a dejar todo de mí para que la Argentina tenga un Presidente comprometido con una visión de País", finalizó