Antonela y Shakira, el gesto de amistad entre ambas que celebraron sus fans

La colombiana brilló en una entrega de premios, y la argentina no dejó pasar la oportunidad para elogiarla

Uno de los momentos clave de cada entrega de premios es la llegada de los famosos, quienes deslumbran con sus vestuarios, maquillaje e incluso los accesorios. En las últimas horas, quien dejó una impresión inolvidable en la alfombra violeta de los premios MTV Video Music Awards 2023 fue Shakira.

Este prestigioso evento tuvo lugar en el Prudential Center, ubicado en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos. Pero la cantante colombiana, más allá de su presencia en sí, no solo brilló a su arribo, sino que también hizo historia al convertirse en la primera artista sudamericana en ser galardonada con el Video Vanguard Award. Además, su actuación en el escenario fue tan espectacular que cautivó a la audiencia presente y a los televidentes. Su estilo y vestuario fueron el centro de atención, demostrando una vez más su icónica presencia en el mundo del entretenimiento.

En el contexto de este evento, Antonela Roccuzzo tuvo un emotivo gesto hacia intérprete que no pasó inadvertido para los fans de ambas. La 40ª edición de los premios MTV rindió homenaje a los creadores de los videos musicales más destacados del año y contó con la asistencia de numerosas celebridades del mundo del espectáculo.

Taylor Swift, otra artista de renombre, fue una de las más premiadas de la noche. La cantante de Bad blood se llevó la estatuilla de los VMA a Artista del año, además de otros premios en categorías como Mejor dirección, Mejor video pop y Canción del año. Shakira, por su parte, no se quedó atrás en reconocimientos. La cantante se alzó como la primera artista de Sudamérica en recibir el Video Vanguard Award y también fue premiada por el Mejor video latino por su canción TQG, en la que colaboró con Karol G, quien también asistió a la ceremonia.

Durante su discurso de agradecimiento, Shakira expresó su profundo agradecimiento a sus fans, a quienes considera su mayor apoyo. Mencionó también la importancia de sus hijos, Shasa y Milan, y cómo fueron su pilar en los momentos más difíciles de su vida personal, especialmente tras su separación con el futbolista Gerard Piqué y su reciente mudanza a Miami: “Quiero compartir este premio con mis fans, que siempre me apoyan, en las buenas y en las malas. Muchas gracias por ser mi ejército y ayudarme a luchar todas mis batallas. Gracias por inyectarme tanta fuerza y tantas ganas de seguir adelante”, destacó.

Antonela Roccuzzo, quien se mostró cercana a Shakira en las redes sociales, volvió a demostrar su cariño hacia la colombiana con un comentario en una foto que Shakira compartió en su perfil de Instagram luciendo ese vestido de Versace en la red social donde cuenta con más de 89 millones de seguidores. Allí puede leerse cómo la mujer de Messi destacó: “Hermosísima”, acompañado de varios aplausos, hecho que no dejaron pasar por alto los internautas.



Más de 12 mil personas le dieron like a ese comentario, en tanto que las respuestas no se hicieron esperar, con expresiones como: “Como tu, reina”, o “Una reina bancando a otra reina”, además de otras donde destacan la buena relación que existe entre ambas.

Es así que, a pesar de los rumores pasados sobre una posible tensión entre ambas cuando vivían en Barcelona y sus parejas jugaban en el mismo equipo de fútbol, en tiempos recientes, tanto Shakira como Roccuzzo desmintieron tales especulaciones. Y Antonela, desde que la colombiana se divorció del exfutbolista Gerard Piqué, excompañero de Lionel Messi en el Barcelona, manifestó públicamente su apoyo a la cantante. La empresaria ha usado las redes sociales para ello. Cuando la barranquillera hizo público un mensaje destinado a hablar de heridas emocionales que estaba sanando, Antonela le dedicó tres emojis de corazones rojos.

“Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano. A pesar de que alguien nos haya traicionado, hay que seguir confiando. Ante el menosprecio, seguiré valorando. Porque hay más gente buena que indecente. Más gente empática que indolente. Son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado. Nuestras lágrimas no son un desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos, para que en medio del desamor se pueda seguir amando”, redactó la cantante detrás de temas como Monotonía o Te felicito.

La argentina, de la misma manera, se manifestó cuando Shakira se sinceró acerca de las complicaciones de salud que estaba viviendo su padre. Antonela, nuevamente, le dejó corazones en la publicación. “Con mi papá de alta, ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño”, comentó Shakira.