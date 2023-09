Cánepa: “Si no hay inversión en Educación, no hay derechos que se puedan garantizar”

El ministro de educación de Salta, Matías Cánepa, volvió a criticar la idea de que la educación sea a través de vouchers, propuesta por el candidato a presidente de Libertad Avanza, Javier Milei. También cuestionó la propuesta de que la educación no sea obligatoria.

“La clave para la educación es mayor inversión para infraestructura escolar, equipamientos, formación docente, tecnología, conectividad. El sistema de voucher, como lo plantean, no se da en ningún lugar del mundo, en los lugares en lo que existe es a través de un sistema subsidiario a la educación pública".

"Es inviable, tendríamos muchísimas escuelas que no se podrían sustentar, es algo que cuando vayan a querer aplicarlo no se va a poder”

Respecto a la propuesta de que la educación no sea obligatoria, Cánepa analizó que “la educación obligatoria es un largo esfuerzo de muchísimas generaciones de argentinos, más allá de las pertenencias políticas, eso los argentinos no van a permitir. Si no hay inversión no hay derechos que se puedan garantizar. Los expertos de distintos signos políticos dicen que el sistema de vouchers no funciona”.

Reunión de paritarias

El ministro de Educación se refirió a la mesa de negociación prevista para hoy. “Con la situación inflacionaria, todos los meses vamos trabajando en las paritarias no solo en educación sino con todas las áreas”, expresó.

La semana pasada, el Gobierno convocó oficialmente a los gremios establecidos para reanudar las paritarias hoy desde las 18:00 horas. Si bien se discutirá cuestiones salariales, también se tocarán temas como el saneamiento de la grilla salarial docente, entre otros ítems.