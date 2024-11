Aulas sin dispositivos móviles: "Disminuyó el rendimiento académico por el mal uso del celular"

En la Cámara de Diputados de la provincia de Salta aprobaron este martes el proyecto para limitar el uso de dispositivos tecnológicos en las aulas.

La propuesta había sido aprobada semanas atrás y el Senado le dio el visto bueno, pero con modificaciones, entre ellas, que, en lugar de celulares, se amplíe al uso de dispositivos electrónicos.

Ante esta aprobación, CNN Salta-94.7 dialogó con autoridades del colegio Arturo Ilia, a fin de tener la voz de uno de los establecimientos más importantes de Salta, respecto a esta nueva Ley.

María Albornoz, directora de la Institución se refirió a como trabaja el colegio respecto al uso del celular. "El uso de celular en el colegio siempre fue regulado. Existen planificaciones en donde los docentes, la presentan a principio de año, en donde dice claramente que el uso correcto del celular, siempre y cuando sea con fines pedagógicos".

La docente remarcó "hemos notado en los últimos tiempos, sobre en el cierre del segundo trimestre que los alumnos de 1° y 2° se distraen fácilmente con el uso del celular. Si bien está prohibido el uso del celular dentro del aula, a menos que sea pedagógico, ellos cuando están en horas libre o recreo, lo utilizan demasiado para jugar a los juegos o directamente para entrar a sus redes sociales. Disminuyó notablemente el rendimiento académico por consecuencia del mal uso del celular".

Además Albornoz advirtió a través de La Mañana por la CNN, sobre el ciberbullying. "Existen páginas anónimas en donde ellos son partícipes de esas páginas, en donde roban perfiles de sus compañeros y ahí publican barbaridades de cosas. Uno los habla, les da consejos y también es luchar contra un fantasma, uno denuncia esa página y como es anónima, al otro día cae la pagina y vuelven a crear otra. Todo el tiempo estamos hablándolo con talleres de sensibilización, emociones, donde trabaja la psicóloga del colegio para que ellos tomen conciencia de no agredir al otro por medio de estas plataformas o cuentas".

Por su parte la Vice directora, Patricia Flores, opinó: "Los recursos tecnológicos son poderosos para que el chico aprenda pero tiene que estar planificado "previamente" por los docentes. En ese sentido potencia el aprendizaje, ahora cuando no lo se utilizar o no está bien regulado obviamente no va dar buenos resultados. Es un factor distractor tanto para adultos como para chicos", conluyó.