Permisionaria: “Es algo de todos los días que se vayan sin pagar, se enojen o te traten mal”

Esta mañana InformateSalta se hizo eco de la agresión que recibió una permisionaria de calle San Luis, por parte de una pareja que no quiso pagarle el estacionamiento medido. En medio de insultos y gritos, se subieron al auto y se dieron a la fuga sin abonar ni un peso. Pero ¿esto es algo habitual que sufren las personas que trabajan de esto? Al parecer sí.

Claudia, una permisionaria de calle Rivadavia al 900, comentó a este medio que en general ella tiene buen trato con la gente de su cuadra, pero si hay personas que se bajan sin pagar y no regresan hasta la hora en la que termina su trabajo.

“Por ejemplo, hoy tengo 3 autos que no me pagan. O sea, vienen, lo dejan y se van, no vuelven. Yo espero hasta las 2 de la tarde y como es de 7 hasta las 2 de la tarde mi trabajo, termino y me voy. Muchas veces me han dejado 2, hasta 3 y hasta 4 autos, como a veces también a mi compañera le dejan toda la mañana y no vienen a pagar. Ya es hábito. Es algo de todos los días”, dijo.

En este sentido, explicó que en la boleta se especifica que quienes dejan su vehículo estacionado en una zona donde se cobra, deben dejar pagado al descender del mismo. “El reglamento, en la boleta está, que ellos cuando bajan tienen que dejar abonado y se le pone la boleta correspondiente. Y sino se enojan o te tratan mal, pero gracias a Dios yo en mi cuadra tengo buen trato, a no ser algunos que se enojan”, expresó.

Asimismo, contó que muchos de sus compañeros se quejan, en un grupo de WhatsApp, de malos tratos o personas que se van sin pagar. “Vienen con boletas de otros lados y mal puestas a veces también las boletas, ese es el problema nada más que tenemos. Hay que tener carácter para trabajar en este trabajo”, concluyó.