Preso por prometer casas del IPV, el relato de una víctima que pagó más de un millón

La semana pasada conocíamos que Matías Alejandro Macedo fue sentenciado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, la reparación económica del daño causado a las víctimas y reglas de conducta por seis hechos de estafa; falsedad de instrumento público y falsedad de instrumento privado.

Ahora, llegó el relato de una víctima que pagó más de un millón de pesos por una casa que nunca llegó y, a cambio, sólo recibió una compensación de mil dólares. En febrero, pudo hablar con Sáenz en un acto y descubrió que todo fue una farsa. “Cuando me dijo que no lo conocía, me desmayé”, afirmó.

Macedo decía ser “mano derecha” del gobernador Gustavo Sáenz, y con esto estafó a cinco personas, a las que les pedía distintas sumas de dinero a cambio de supuestas gestiones suyas para que sean adjudicatarios de casas del Instituto Provincial de la Vivienda.

Según la sentencia, a la que este medio tuvo acceso, la primera denunciante fue una mujer, quien el 19 de febrero pasado brindó un relato abrumador de todas las peripecias que vivió por tres años esperanzada en conseguir una vivienda para sus hijos.

Sostuvo que el 18 de ese mes, se acercó hasta el aeropuerto local a fin de participar del recibimiento a los hermanos Kevin y Luciano Benavidez, ganadores del Rally Dakar, evento del que participó el gobernador Sáenz, entre otros funcionarios y una gran cantidad de público.

En esa maraña de gente, la denunciante logró quedar cara a cara con gobernador salteño, por lo que aprovechó para darle gracias por la ayuda que le estaba dando a su familia, a través de su “mano derecha” Matías Macedo, con quien llevaba adelante gestiones para obtener su vivienda a través del IPV.

Desmayo

Extrañado por sus palabras, el gobernador le dijo que no conocía a nadie con ese nombre, y mucho menos que trabajase en el gobierno provincial. “Cuando me dijo, me desmayé porque no podía creer lo que me estaba pasando, después de unos minutos me desperté en la ambulancia”, recordó.

Ya en la ciudad judicial, al dar detalles de su denuncia, contó que a Macedo lo conoció por intermedio de su pareja, quien era su amigo. Explicó que lo solía cruzar en los pasillos del Centro Cívico Grand Bourg, donde su marido se desempeña como empleado.

En esos encuentros, en el año 2019 y siempre de pasillo, Macedo le preguntó si estaba anotado en el IPV, pues podía hacer que le dieran una casa, ya que era “mano derecha” del gobernador, a quien nunca le pidió nada, así que podía gestionar para que le den una vivienda.

Ante semejante oferta, la pareja de la denunciante aceptó y así comenzó una serie de otros encuentros, en los que el acusado siempre le pedía distintas sumas con la excusa de que eran para pagar sellados, trámites, o bien, para darle a un directivo del IPV.

Resarcimiento

Entre otros argumentos, Macedo solía decir que, en los grupos habitacionales, se construían 250 casas, pero que 50 el gobierno no las entregaba, sino quedaban para que el gobernador reparta entre sus amigos o conocidos, como en su caso.

Explicó que las entregas de dinero siempre se hacían en distintos lugares, en muchos casos alrededor de la Legislatura y, en cada entrega, el acusado afirmaba que ya estaba todo listo y que en unos meses lo iban a llamar para acordar la entrega de la vivienda.

En el 2020, la mujer se separó de su pareja, por lo que decidió seguir el trato con el acusado, ya que estaba esperanzada en conseguir el inmueble para ella y sus hijos, por lo que comenzó a encontrarse con Macedo, quien por dos años más le pidió más dinero.

De todos los encuentros mantenidos, como el dinero que entregó su ex pareja, la víctima afirmó que pagaron poco más de un millón de pesos, dinero que aportaron en sumas que iban de 3 a 200 mil. Aseguró que, si bien pasaron varios años desde que comenzaron el trato, no desconfió debido a que era amigo de su ex marido y siempre andaba en las oficinas del gobierno, en el Grand Bourg.

Al momento del veredicto, y en concepto de reparación económica, Macedo acordó el pago de una suma de mil dólares destinado a esta víctima, según lo homologado en el acuerdo de juicio abreviado por el juez Eduardo Sángari, de la Sala II del Tribunal de Juicio.