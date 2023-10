Insaurralde baja su candidatura a Concejal tras el escándalo del yate

Martín Insaurralde renunció a su candidatura en Lomas de Zamora luego del escándalo del fin de semana, que también lo obligó a dejar la jefatura de Gabinete en la provincia de Buenos Aires. El dato fue confirmado por el entorno del dirigente político.

El sábado, la modelo Sofía Clérici difundió imágenes junto a Insaurralde en un yate de lujo, en Marbella, en un viaje que se habría realizado a mediados de septiembre.

Sergio Massa, candidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía, le había pedido anoche públicamente a Insaurralde que bajara su postulación como primer candidato a concejal en Lomas, el distrito que históricamente comando como intendente.

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, también habló del tema: lo calificó como “una cagada”, aunque destacó cómo lo resolvió el oficialismo.

Insaurralde ya había sido eyectado el sábado del gobierno bonaerense. Kicillof aceptó su renuncia. “Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia”, decía el breve texto enviado por su equipo de prensa para comunicar la salida del funcionario.

Este lunes, para comunicar la declinación de la candidatura, no hubo comunicado oficial.

Las imágenes de la pareja en Europa provocaron un fuerte impacto en el tramo final de la campaña. Un barco, copas de champagne, bolsos y un reloj de marca y el mar en el horizonte de Marbella son algunas de las fotografías que la influencer subió a su cuenta de Instagram para mostrar el viaje que realizó semanas atrás con el dirigente político. También sumó un video en el que ambos se muestran enamorados y se besan.

Sofia Clerici

El video generó la reacción de la oposición, que cuestionó la ostentación realizada por el funcionario en un momento sensible, en medio de la campaña, con la inflación descontrolada y la pobreza en aumento. El tema se “coló” además en el debate de anoche, con menciones explícitas de Myriam Bregman y Patricia Bullrich.

El ahora ex funcionario bonaerense se separó hace dos meses de la modelo y presentadora de televisión Jésica Cirio, que fue su pareja durante diez años y con quien tiene una hija. Su ex esposa no habló del tema en público hasta el momento.