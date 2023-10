Doble "estafa", le sacaron plata y le rompieron el corazón a un cafayateño

En las últimas horas, en Cafayate, ocurrió un nuevo caso de estafa poco habitual o no denunciado habitualmente.

Un hombre mantenía una relación virtual con una supuesta mujer que residía en Buenos Aires y con cierta confianza de por medio, bajo la excusa de conocerse, enamorado, le envió dinero para que se comprara pasajes, luego de esto el contacto no contestó más y desapareció, informó Alejandro Tula.

Desde la policía de Cafayate, el Oficial Matías Castro, prensa de la policía, insistió en la necesidad de estar alerta ante las "múltiples" estafas y sus miles de "formas".

Lo principal es no brindar ningún dato personal a nadie que no se tenga entre sus contactos, evitar pinchar links de supuestas empresas que ofrecen ofertas o premios o que se comunican de organismos Nacionales solicitando datos. La clave es "dudar" y no brindar datos.