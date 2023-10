Lionel Messi podría estar cuatro meses sin jugar para Inter Miami y encendió las alarmas: qué dijo el Tata Martino

La derrota del Inter Miami ante Chicago Fire podría marcar el comienzo de un período difícil. Tras esta caída, el conjunto rosa complicó sus posibilidades de clasificar a los Playoffs de la MLS. Como consecuencia, Lionel Messi podría estar sin jugar al fútbol durante aproximadamente cuatro meses.

El actual torneo concluye a fines de octubre para aquellos equipos que no logran avanzar a las etapas finales, y no se reanuda hasta principios de febrero. Esto indudablemente representaría un perjuicio para el capitán argentino, ya que no tendría actividad, excepto por la ventana de Eliminatorias que se jugará a mediados de noviembre.

El entrenador del Inter Miami, Tata Martino, admitió que las “chances de playoffs se están esfumando” y que su equipo extrañó a Leo Messi, quien se perdió su cuarto partido consecutivo debido a una lesión.

Martino expresó en la conferencia de prensa posterior al partido en el Soldier Field: “Las chances en las que la situación dependía de nosotros se terminaron esta noche. Ahora las chances mínimamente existen, pero ya no dependemos totalmente de nosotros”

“Me voy con la tristeza de que nuestras chances se van esfumando. Ya no dependemos de nosotros. Pueden existir oportunidades si otros resultados nos ayudan. Pero hoy el problema no radica en qué hacen los rivales, también es que tenemos que ganar tres partidos y es el momento en el que tenemos peor rendimiento del equipo”, agregó. /A24