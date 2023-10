Metán ¿tierra de nadie? Robos permanentes alertan a los vecinos

La inseguridad no distingue ni lugares ni horarios y es el caso que quedó registrado en cámaras de seguridad de una casa particular en la calle 25 de Mayo al 400 de la ciudad de Metán.

El delincuente sin ningún pudor se subió a la caja de una camioneta estacionada en dicha calle para así poder robar los faros traseros del rodado.

Los vecinos creen que sería el mismo delincuente que estuvo abriendo autos en la zona.

También un comerciante de la zona fue víctima de un robo en la madrugada, un sujeto ingresó, tomó dinero de la caja, un parlante, una pava, entre otros electrodomésticos.

El dueño del comercio se vio preocupado ante el hecho de que el joven delincuente tenía en su poder un cuchillo tipo carnicero "afortunadamente no había nadie".

Alejandro dio muestras de su impotencia por lo sucedido. "Lo lamentable es que lo que llevo seguro para venderlas rápido, hambre no tenía, no sacó nada. Estamos cayendo en muchos robos en Metán. Les pido que no caigamos en que es normal. No le sirve a nadie y atendamos las adicciones, hay que ayudar a la policía, lo que hace no alcanza" dijo por Multivisión.

Por último, pidió a los vecinos juntar dinero en las cuadras para instalar cámaras de seguridad.