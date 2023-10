Sergio Massa: "Voy a meter en cana a los que juegan con el ahorro de la gente, aunque me cueste la elección"

En un encuentro con dirigentes de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa precisó las acciones que está llevando a cabo el Gobierno nacional para estabilizar la economía monetaria e identificar a los actores que intervienen en el valor del dólar blue. "Creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente y el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso", dijo.

En su conferencia, apuntó: "de la misma manera que lo tuve con las primarias, tengo claro quiénes son esos 4 ó 5 vivos que están jugando al arbitraje. Me voy a ocupar, esta vez. La vez pasada se me escapó a Uruguay el jefe. Esta vez me voy a ocupar de que no se escape y vaya en cana".

"Creo que la Argentina necesita algunos presos sobre la base de la especulación del ahorro de la gente y del patrimonio de las empresas y creo que es tiempo de ponerle el límite", agregó, frente a los referentes del sector comercial y empresarios prestadores de servicios.

Finalmente, señaló la necesidad de "ponerles el límite a los irresponsables que juegan con el patrimonio y el ahorro de la gente", aunque esa decisión le cueste la elección. "Y yo puedo ganar o perder una elección porque eso es secundario, pero tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver a esos 4 ó 5 pícaros en cana". Y se los digo para que después no empecemos a decir que se atacan al mercado y las libertades. Hasta que no los vea presos, no paro".

Dólar blue

El dólar blue siguió la escalada por tercera rueda consecutiva en medio de una constante demanda de cobertura en moneda dura. Este martes el Gobierno unificó tres tipos de cambio lo que implicó una devaluación de más de 10%.

La disparada de la jornada llevó a que el dólar blue supere primera vez la cifra histórica de $1.000, al operar a $1.010 para la venta, en otro avance récord ante un contexto de elevada incertidumbre política y económica, a menos de dos semanas de las elecciones generales y luego de que el Gobierno lanzara nuevas medidas para el sistema cambiario.

Eduardo Setti, secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, salió a hablar de la disparada del dólar blue este martes a través de su cuenta de la red social X y señaló que el valor de los dólares financieros "está casi un 15% por debajo del llamado blue".

Así se refirió a la brecha que existe entre el dólar ilegal y los tipos de cambio bursátiles en el marco de un contexto en el que el primero superó los $1.000 y se ubica en torno a los $1.050 mientras que el Contado Con Liquidación cotiza $918 y el MEP $849,2.

En ese sentido, el funcionario dijo que "el valor de los dólares financieros esta casi un 15% por debajo del llamado blue, cuando históricamente estuvo 4% por encima".

Además, denunció que "es evidente que hay 4 vivos que de manera ilegal operan sobre expectativa de ahorro de la gente generando temor e incertidumbre".

De esta manera, Setti acusó a quienes operan en el mercado del blue de estar alentando una corrida cambiaria en un contexto electoral complejo.

Dijo desde su red social que "es sabido por todos que el mercado blue esta manejado por 4 o 5 vivos que abusan de esta situación" y consideró que "es clave avanzar con la intervención de la justicia para que estos no se apropien de manera ilícita el ahorro de la gente sobre la base de expectativas de un irresponsable".

De esta manera, hizo alusión a las declaraciones del candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, quien dijo que "el peso no puede valer ni excremento" y aconsejó no usar ningún plazo fijo.