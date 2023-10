Patricia Bullrich en Salta: “En mí hay una líder que no va a negociar el cambio nunca”

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich llegó a Salta y brindó una conferencia de prensa donde aseguró: “En mí hay una líder que no va a negociar el cambio nunca”.

Bullrich contestó algunas preguntas de periodistas, la mayoría direccionadas a su plan económico. “Nuestra propuesta económica está clara, nosotros venimos advirtiéndole al gobierno que todos los días está generando un pozo más profundo y está dejando una crisis más profunda”.

Como medida concreta está la de “demoler la inflación con un presupuesto que no tenga déficit, un Banco Central independiente, y la necesidad de dejar de emitir. La estabilidad de la Argentina es fundamental para crecer”.

Consideró que son la “única fuerza política que hoy tiene poder para cambiar las cosas y esto es muy importante, vale mucho para la gente que nos está escuchando. Hemos vivido gobiernos donde la inestabilidad viene de la oposición, nosotros la sufrimos. Cuando el kirchnerismo gobierna ellos nunca se hacen paro a sí mismos, aunque tengan una inflación galopante y el dólar a 1000 pesos, no vuela una mosca; nosotros somos hoy una fuerza política que tiene poder propio”.

Recordó que “no dependemos de nadie, es la primera vez que tenemos tantos gobernadores en 40 años de democracia. Somos el partido con más gobernadores, tenemos más de 500 intendentes, mayoría parlamentaria y podemos sostener el cambio con nuestras fuerzas. En mí hay una líder que no va a negociar el cambio nunca y con la valentía y el coraje de llevarlo adelante, no negocio y no tengo ningún muerto en el placard”.

Sobre sus cruces con Milei aseguró: “Voy a ratificar mis denuncias contra Milei, que siga mintiendo, la gente me conoce”.