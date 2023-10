En el clásico salteño hubo más de 18 mil hinchas de Central y 86 detenidos

El domingo se vivió un clásico bastante particular en el fútbol salteño. Central Norte recibía a Juventud Antoniana con la ilusión de poder “condenarlo” a descender de categoría. Por lo tanto, y ante la imposibilidad de la asistencia del público visitante, se vio un marco espectacular en el estadio con toda la gente del “Cuervo”.

Si bien el resultado no fue el esperado -perdieron 3 a 1 y el “Santo” sigue con vida-, el número de personas que asistió al estadio Padre Ernesto Martearena es totalmente positivo. Según confirmó el oficial Daniel Gómez Medina por radio Profesional FM, la Policía contó con más de 450 efectivos para brindar seguridad a 18.800 simpatizantes.

Cabe recordar que la información oficial estima que la capacidad del estadio es de 20.408 personas sentadas, lo que significa que estuvo casi repleto y no es algo que se observa todos los fines de semana. Si bien se estima que todos fueron hinchas locales, no se descarta la posibilidad de que hayan entrado “infiltrados” de Juventud Antoniana, aunque el oficial advirtió que no fueron detectados y tampoco hubo incidentes al respecto.

Por otra parte, Gómez Medina dijo que en la fase previa del operativo realizaron una fuerte requisa en las instalaciones, donde lograron encontrar y secuestrar elementos que no están permitidos como pirotecnia, bebidas alcohólicas y marihuana.

Finalmente, fueron 86 personas las demoradas por diferentes contravenciones, pero las situaciones no pasaron a mayores y el balance del encuentro fue totalmente positivo.