El récord que rompió Messi contra Perú: cómo quedó la pelea con CR7 por ser el máximo anotador a nivel selecciones

Lionel Messi lo volvió a hacer. Con 36 años y en su regreso a la titularidad tras la lesión en el isquiotibial derecho que lo dejó sin acción ante Bolivia por Eliminatorias camino al Mundial 2026 y en varios cotejos de la MLS con el Inter Miami, demostró que está intacto. La Pulga anotó en diez minutos de la primera etapa los dos goles con los que Argentina abrió el marcador ante Perú en Lima.

Y quebró otro récord, que ya tenía su nombre, pero compartido.El ex Barcelona y PSG, campeón del mundo en Qatar 2022, se transformó en el top scorer de las Eliminatorias sudamericanas. no sólo en esta edición, en la que convive en la cima con Nicolás de la Cruz, sino a lo largo de la historia. Llegó a las 31 conquistas en este certamen y ahora supera por dos a Luis Suárez, su amigo y ex compañero en el Barcelona.

En la otra batalla, la de convertirse en el máximo anotador a nivel selección de la historia del fútbol, la puja con Cristiano Ronaldo permanece cabeza a cabeza. El portugués, que tuvo una gran doble fecha contra Eslovaquia y Bosnia por la clasificación a la Eurocopa (cuatro conquistas), acumula 203 partidos a nivel selecciones y contabiliza 127 goles. El rosarino firmó hasta el momento 106 tantos en 178 presencias con la selección argentina y está a 21 de igualar lo hecho por CR7 hasta el momento.

Entre medio de ellos dos aparece la figura del iraní Ali Daei, quien a lo largo de su trayectoria en el combinado de su país (1993 a 2006) acumuló 109 anotaciones en 149 cotejos, según datos de la International Federation of Football History and Statistics (IFFHS). Cabe destacar que el actual segundo máximo artillero de la historia a nivel selecciones afirma tener 111 goles y que FIFA no convalida esa cifra porque no le contabiliza un doblete ante Afganistán.

La otra gran disputa entre Leo y Cristiano está enfocada en el cetro de máximo goleador de la historia. Las cifras del rosarino, según el sitio Messi Stats, lo ubican con 821 anotaciones (y 362 asistencias) en 1044 partidos a lo largo de su trayectoria profesional entre Barcelona (672 goles), PSG (32), Inter Miami (11) y Argentina (106). El portugués, por su lado, acumula 859 gritos en 1188 presentaciones en todo su camino profesional con Sporting Lisboa (5), Manchester United (145), Real Madrid (450), Juventus (101), Al Nassr (31) y Portugal (127).

Un detalle que marca la grandeza de los números de Lionel Messi es que estos dos gritos ante Perú ya lo colocaron definitivamente, y sin lugar a ningún tipo de debates, como el segundo máximo goleador de todos los tiempos. Si bien era algo ya ratificado tomando como registro las cifras que analizan tanto la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) –que tiene a Pelé en el tercer lugar con 762 anotaciones– o la FIFA –con Josef Bican en 805 goles–, el rosarino rompió también los 821 goles que le atribuyó la federación de República Checa a Bican tiempo atrás en pleno debate por los registros de Cristiano Ronaldo.

LA TABLA DE MÁXIMOS GOLEADORES EN SELECCIONES:

1- Cristiano Ronaldo (Portugal): 127 goles en 203 partidos *

2- Ali Daei (Irán): 109 goles en 149 partidos

3- Lionel Messi (Argentina): 106 goles en 178 partidos *

4- Sunil Chhetri (India): 93 goles en 143 partidos *

5- Mokhtar Dahari (Malasia): 89 goles en 142 partidos

MÁXIMOS ANOTADORES POR ELIMINATORIAS

1- Lionel Messi (Argentina) 31

2- Luis Suárez (Uruguay): 29 *

3- Marcelo Moreno Martins (Bolivia): 22 *

4- Alexis Sánchez (Chile): 20 *

5- Hernán Crespo (Argentina): 19

6- Edinson Cavani (Uruguay): 18 *

FUTBOLISTAS CON MÁS PARTIDOS EN SELECCIONES

1- Cristiano Ronaldo (203 presencias con Portugal) *

2- Bader Al-Mutawa (196 - Kuwait) *

3- Soh Chin Ann (195 - Malasia)

4- Ahmed Hasan (184 - Egipto)

5- Ahmed Mubarak Kano (183 - Omán)

6- Sergio Ramos (180 - España) *

7- Andrés Guardado (180 - México) *

8- Lionel Messi (178 - Argentina) *

9- Claudio Suárez (177 - México)

10- Gianluigi Buffon (176 - Italia)

LOS MÁXIMOS GOLEADORES DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

1- Lionel Messi - 106 goles *

2- Gabriel Batistuta - 54

3- Sergio Agüero - 42

4- Hernán Crespo - 35

5- Gonzalo Higuaín - 32

6- Diego Maradona - 32

7- Ángel Di María - 29 *