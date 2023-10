Balotaje en fin de semana largo: la gente prefiere ¿viajar o votar?

Este domingo 22 de octubre, los argentinos elegirán, entre otras categorías, al próximo presidente. Dependiendo del resultado de la primera vuelta, el domingo 19 de noviembre podría haber un balotaje.

La particularidad de la fecha elegida para la segunda vuelta es que es un fin de semana largo, ya que el lunes 20 de noviembre será feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Con este panorama ¿Qué priorizará el votante?

InformateSalta salió a la calle a preguntarle a la gente ¿irá a votar o prefiere salir de viaje o mini vacaciones? Uno de los consultados aseguró que no votará y que le importa mucho más el fin de semana largo al balotaje.

Otro, en cambio, aseguró que el voto para él está ante todo y que incluso ya tiene decidido a su candidato desde las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

A su vez, un tercer entrevistado, desilusionado por la política argentina, indicó que prefiere disfrutar de los días de descanso. “Creo que priorizo el fin de semana largo, no veo cambios, así que la verdad que no sé. Está todo muy arruinado, entiendo que el voto es importante también, pero con los años que tengo ya me cansé de hacer votaciones y no ver ningún cambio. Así que priorizo el fin de semana largo”, dijo.

Finalmente, otro votante opinó que “es un momento complicado, en el que habría que priorizar el país, pero creo que al argentino le gusta aprovechar el fin de semana largo. Si se pueden las dos cosas, bien, creo que uno va a priorizar el voto”.