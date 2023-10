Luciano Benavides fue recibido como un campeón mundial lo merece

El piloto salteño, Luciano Benavides, aterrizó en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes alrededor de las 16 y desde allí el campeón en caravana se dirigió al Monumento Güemes, de acuerdo a lo informado por ElTribuno. En este lugar, su hermano mayor Kevin festejó dos veces la obtención del Rally Dakar, primero en 2021 y luego en 2023.

"Estoy muy relajado la verdad. Es un placer volver a casa después de vivir muchas sensaciones estos días y muchas horas de vuelo. Pero al fin se cumplió el sueño que tenía desde chico. Estoy muy feliz de ser recibido así por todos ustedes y traer el título a casa", dijo al volver a su tierra tras coronarse campeón del Mundial de Rally Cross Country.

Imagen cortesía de ElTribuno FOTO: Javier Rueda

En este sentido continuó: "Me quedan muchos recuerdos de lo que viví en esta etapa. Desde el día tres, en el que sentía que no se me iba a dar, hasta al día cuatro y cinco en el que todo cambió y salí a dar todo".

Finalmente, Luciano indicó que utilizará los próximos días para relajarse y luego volver al ruedo. "Ahora principalmente quiero descansar unos días, pero también sé que está cerca el Dakar que es mi otro gran sueño. Así que descansaré unos días y después de nuevo a entrenar", expresó, antes de ir al recibimiento de la gente y el inicio de la caravana.