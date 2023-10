Elecciones: los extravagantes “looks” de algunos votantes y otras perlitas

Las perlitas son situaciones fuera de protocolo: curiosidades, singularidades, excentricidades o anécdotas que aportan color al acto cívico del voto. Un despliegue de eventos “random” que rodean a los comicios y son protagonizados tanto por los candidatos que pelean por un puesto como por los electores que los eligen.

Según Infobae, algunas de las curiosidades fueron las siguientes:

Un joven orinó las boletas dentro del cuarto oscuro: La escuela Santa Teresa de la ciudad de Neuquén fue escenario de un insólito episodio en la jornada de votación. Allí, un joven de 17 años ingresó al cuarto oscuro y orinó todas las boletas de los distintos candidatos a presidente de la Nación. Debido a la situación, la votación en esa mesa se demoró hasta que limpiaron la sala y repusieron las boletas. Según trascendió, por el hecho se radicó una denuncia y la Policía fue a buscar al muchacho.

Votar vestida de Argentina: Salió a escena en un domingo democrático la versión femenina del histórico sastre Jorge Williams, un clásico de todos los comicios. Tacos celestes, vestido largo celeste y blanco, con un sol a la altura del vientre y un moño en el pecho, el pelo teñido con los colores patrios. Así apareció una mujer en la Escuela San Ignacio de la localidad de Wilde, en el partido de Avellaneda, lista para realizar su sufragio. Ante la mesa de votación, la señora dijo: “Voto por la democracia”.

Ir a votar después del casamiento: Viviana Rosa Olivari se casó en San Martín, Mendoza, la noche del sábado 21 de octubre. Permaneció despierta toda la noche para llegar a primera hora del domingo a votar a la escuela San Vicente de Paul. Llegó a establecer su compromiso con la ciudadanía de la misma manera en la que había celebrado su casamiento: vestida de novia.

Bananón votó en Lomas de Zamora: Antes del mediodía, en el colegio San Francisco de Asís de Lavallol de Lomas de Zamora, una persona disfrazada de Bananón emitió su voto. Estaba vestido como uno de los personajes de “Bananas en Pijamas”, el programa de televisión australiano orientado hacia el público infantil y que se lanzó en julio de 1992.

El voto cantado del hombre motosierra: En horas del mediodía, circuló a través de las redes sociales el video de un hombre que sale del cuarto oscuro vestido de traje y con una careta elocuente: una motosierra o el rostro de Chainsaw Man, un anime y manga japonés de Tatsuki Fujimoto. “Cuando vaya a votar no diré nada pero habrá señales”, expresó en su cuenta de Tik Tok, @_dinosonichan. La figura de la motosierra simula un gag que impuso Javier Milei, quien se mostró en manifestaciones en su apoyo blandiendo una motosierra. El candidato a presidente por La Libertad Avanza expresó que “la motosierra será contra el Estado y los políticos chorros”. En las elecciones anteriores, en las PASO de agosto, quien hoy se puso una máscara con una motosierra, había ido a votar vestido de dinosaurio.

La caravana del cumpleañero: Javier Milei llegó a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de la sede de la calle Medrano, del barrio porteño de Almagro. cerca de las 12:45 del mediodía. La caravana estaba nutrida por tres autos de color negro que llegó hasta la inmediación del centro de votación con una lluvia de pétalos y un desmadre en la organización. Al menos cien militantes y fanáticos se acercaron para vitorear al candidato a presidente de La Libertad Avanza, quien hoy cumple 53 años. La gente le cantaba, además del feliz cumpleaños, “se siente, se siente, Milei presidente”, “primera vuelta la puta que lo parió” y“la casta tiene miedo”. Se bajó del auto y acompañado por su hermana Karina, a quien él define como “el jefe”, intentó hacerse paso entre la multitud para ingresar a la universidad. A los periodistas les decía. mientras procuraba ganarse un lugar entre los custodios, “vino mucha gente a mi cumpleaños”.

Saludó uno por uno a los presidentes de mesa y a las 12:54, ingresó al cuarto oscuro, luego de olvidarse de presentar el documento en la mesa de votación. Viste una campera de cuero oscura y debajo un buzo deportivo de color azul y negro.

El autógrafo de Ramiro Marra en un billete de cinco dólares: En la previa de la llegada de Javier Milei a su centro de votación en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de la sede de la calle Medrano, Ramiro Marra, candidato a jefe de gobierno por el espacio liberal, se prestó al clamor popular. Los militantes y fanáticos liberales le pidieron fotos y firmas. Además de autografiar boletas, al legislador porteño le solicitaron que firmara un billete de cinco dólares y él no hizo un garabato, sino que escribió su nombre en imprenta mayúscula. Todo quedó grabado en la cámara de TN. Lo hizo sobre el capot de su camioneta en la esquina de la intersección de Medrano y Tucumán. Antes, Marra había tenido un encontronazo con una persona que lo increpó segundos antes de prestarse a hablar con los medios.

La cábala de la campera de Juan Schiaretti: En el Instituto Domingo Savio de calle Ramón Cárcano 75 de la capital cordobesa, todos sabían cómo iba a llegar vestido el candidato a presidente de Hacemos Unidos por Nuestro País, Juan Schiaretti. A las once de la mañana, el actual gobernador de la provincia se presentó con un jean clásico, una camisa celeste y su prenda predilecta para estas ocasiones: su tradicional campera roja que la utiliza en cada una de las elecciones y que asegura que le da suerte. La usó aunque en la ciudad haya más de veinte grandes. En la secuencia de su voto se puede observar que la mayoría eligió usar remeras sin un abrigo extra. Aunque haya repetido el color, no es la misma campera que utilizó en otros domingos de comicios.

El sastre Jorge Williams que siempre se viste de bandera los días de votación: Jorge Williams lleva setenta años en el oficio de la sastrería y tiene más de 200 trajes originales con los que acostumbra a salir a pasear por la ciudad. Hay uno que usa solo en ocasiones especiales. Los domingos de votación se presenta en el colegio de turno para emitir su sufragio con un traje característico: luce pantalón, sacó, capa y galera con los colores de la bandera. Es un clásico de cada comicio: la perlita de siempre. Suele ser utilizado como meme en las redes sociales para simular la celebración de haber cometido el acto patriótico.

La soledad del presidente: Alberto Fernández, actual presidente en funciones del país, llegó a las 9:40 a la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) en Puerto Madero para emitir su voto. Lo hizo casi en soledad, sin una guardia periodística robusta, con menos interesados que los candidatos más preponderantes en estas elecciones. Luego de poner el sobre en la urna, se acercó a los micrófonos para responder las pocas preguntas que le hicieron. Eludió todas las consultas sobre lo que puede suceder en las elecciones “para no romper la veda electoral”. Y cuando le preguntaron sobre su futuro después del 10 de diciembre y respondió: “Voy a seguir como ciudadano, soy un ciudadano”. Y ante la repregunta de si se retira de la política, replicó: “Eso no importa”.

La tradición gastronómica de los candidatos: Una postal habitual de las mañanas de domingos de elecciones: los candidatos aparecen en la mesa de votación con una bolsa de facturas en la mano. Es un gesto de camaradería hacia quienes trabajan en las escuelas para que puedan alimentarse durante la larga jornada. El acto de generosidad no conoce grietas. En estos comicios, el primero que lo hizo -o al menos que lo hizo visible ante las cámaras- fue Axel Kicillof, candidato a retener la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Casi en simultáneo, el que respetó la tradición gastronómica que había dado impulso Mauricio Macri, fue su primo, Jorge Macri, candidato a jefe de Gobierno del territorio porteño. Los dos votaron alrededor de las nueve y media de la mañana y los canales de noticias partían la pantalla para darle visibilidad de los principales candidatos a ganar las elecciones de sus distritos. El ex presidente asistió a la escuela Lenguas Vivas en el barrio de Palermo con dos bolsas cargadas con facturas: una depositó en la mesa de votación antes de entrar al cuarto oscuro y otra se la obsequió a la guardia periodística.

Quien también apareció con facturas también fue Luis Petri, candidato a vicepresidente por el espacio que encabeza Patricia Bullrich. La diferencia es que él llevó el paquete en la mano, sin bolsa. La tradición no tiene color político y también la llevaron a cabo Martín Lousteau y Victoria Tolosa Paz. Ramiro Marra, la apuesta en la ciudad de Buenos Aires de La Libertad Avanza, reconoció -ante las cámaras de Crónica- que no llevó facturas a su centro de votación porque “ni yo desayuné, me levanté y vine corriendo”. Misceláneas de un domingo de votación.