Organizarán una bicicleteada para personas con discapacidad visual

La Escuela Corina Lona, ubicada en calle Gurruchaga 50, organiza una actividad recreativa de concientización y sensibilización para personas con algún tipo de discapacidad visual.

Jimena Sajama, directora de la institución, en diálogo con InformateSalta contó que es una actividad hacia la comunidad para sensibilizar sobre la población con discapacidad visual. Llegaron hasta la explanada del Cabildo, al frente de la plaza 9 de Julio para desarrollarla.

Contó que el 15 de octubre fue el día mundial del bastón blanco y durante todo el mes se realizan desde la institución educativa diferentes actividades, vinculadas a la comunidad y también al interior de la escuela para poder sensibilizar sobre los apoyos que requiere en la vía publica la persona con discapacidad visual ya sea ciega o con baja visión, que se identifica con un color de bastón en específico.

Explicó que las personas que llevan bastón verde, es porque tienen baja visión, y de acuerdo a su funcionamiento visual, requieren ayuda porque no pueden identificar algunos obstáculos. Eso no quiere decir que no vean, sino que tiene un resto útil de visión que les permite movilizarse, pero en ciertos momentos requiere de la ayuda del bastón.

Informó que están planificando y proponiendo una actividad inclusiva que es con una bicicleteada para cerrar el mes en la escuela y con toda la comunidad en general.

En la oportunidad, la profesora de educación física, también en diálogo con nuestro medio, indicó que la actividad física para las personas con capacidad visual requiere ciertas adecuaciones, cuidados y consideraciones a tener en cuenta y por eso la idea de hacer la competencia con bicicletas tándem.

Será en sábado 28 donde parte de la escuela participará. Empezará a las 9 de la mañana y el recorrido de la misma tendrá 3 postas, donde se harán recambio de los chicos e hidratación.

Para participar, es necesaria la compra de un bono contribución de $300, que puede ser adquirido ese día en la puerta de la escuela, sita Gurruchaga 50, al lado de la guardia del Hospital San Bernardo.

Recorrido:

La salida es desde la escuela y de ahí irán hasta plaza 9 de julio por calle España, donde harán la primera parada. Luego avanzarán por Zuviría hasta Avda. Belgrano para agarrar Avda. del Bicentenario y parar en la primera rotonda de Tres Cerritos. Desde allí, seguirán derecho hasta la Plaza del Deporte, desde donde volverán.