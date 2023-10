Ejercicio físico: el método japonés para adelgazar en solo 5 minutos al día sin ir al gimnasio

Con la llegada de los primeros calores, el ejercicio físico comienza a convertirse en tendencia. La gente comienza a suscribirse a algún gimnasio o a practicar deporte por su cuenta para alcanzar los resultados esperados.

Muchas veces la rutina y las responsabilidades diarias se apoderan de nuestra agenda y no nos dejan espacio para la actividad física. Lo que no muchos saben, es que no se necesita mucho tiempo al día para que los cambios empiecen a hacerse visibles. De hecho, hay determinadas técnicas de entrenamiento que se realizan en solo cinco minutos diarios y que tienen una efectividad probada.

Una de ellas es conocida como el método Sakuma. Este entrenamiento japonés puede hacerse en casa y en pocos minutos según consigna El Español.

Ejercicio físico: cuál es el método japonés para adelgazar

El ideólogo de este entrenamiento es Kenichi Sakuma. Este gurú fitness es el encargado de llevar adelante las rutinas de varias celebridades.

Esta actividad física pone a trabajar a la musculatura abdominal y la zona del torso, además de lograr efectos notorios a largo plazo en la mejora del metabolismo basal. Una de sus claves es la de corregir todas aquellas malas posturas que podamos llegar a tener a la hora de ejercitarnos.

Para practicar el primer ejercicio debés tumbarte boca abajo. A continuación, deberás levantar la parte superior del torso y de las piernas, manteniendo la espalda curvada durante 10 segundos, al tiempo que empujás las piernas una contra la otra. Después, cruzá los pies y mantené la posición durante 10 segundos mientras empujás con las piernas hacia fuera. Estos movimientos deberás repetirlos tres veces.

El segundo ejercicio consiste en tumbarse boca arriba con las rodillas flexionadas. Después es necesario curvar la cintura de modo que no toque el suelo. Para que el trabajo esté completo, hay que meter el vientre hacia adentro y mantener la posición durante 60 segundos. Lo ideal sería hacer 3 repeticiones.

El tercero consiste en tumbarse boca abajo y cruzar los tobillos separando las rodillas. A continuación, levantá las piernas del suelo todo lo que puedas y mantené la postura por 10 segundos haciendo entre 3 y 6 repeticiones.