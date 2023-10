Se agrava la falta de combustible y piden medidas urgentes

En las últimas horas se agravó el desabastecimiento de combustible en gran parte del país. Diferentes sectores económicos de Salta pidieron medidas urgentes para solucionar el problema. Ayer una vez más las estaciones de servicio de YPF tenían carteles que indicaban la falta de stock.

Al respecto, Manuel Pérez, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de la provincia, sostuvo que la situación de la falta de combustible en el país "es de público y notorio conocimiento" y remarcó que no es responsabilidad de los estacioneros.

Conductores salteños expresaron su malestar e indignación ante la falta de combustible. Muchos recorrían una estación de servicio a otra ayer desde temprano en busca de nafta.

Antes del mediodía colocaron carteles que indicaban que no había stock de nafta súper, cuyo último valor era de 293 pesos el litro y de Diesel 500, que valía $313,60. Solo contaban con stock de Infinia (nafta premium) a 363 pesos el litro y de Diesel Infinia a 402 pesos.

"Este problema del desabastecimiento viene de hace varios meses. La política tiene mucho que ver. Ahora se agravó todo desde el tiempo de las elecciones y no sabemos cuándo se normalizará", explicó un encargado.

Advierten sobre el impacto en la economía

Juan Lucero, presidente de la Cámara de Turismo de Salta, manifestó: "Siempre hay inconvenientes de falta de combustible. Esto perjudica severamente a la gente que viaja en su vehículo o que lo alquila. Afecta mucho no conseguir combustible fácilmente. Por supuesto que hay preocupación en el sector del turismo".

Por otra parte, Alfredo Carrizo, secretario del Sindicato de Peones de Taxis, señaló a El Tribuno: "Los muchachos buscan la nafta por todos lados y hay una empresa en particular que no la quiere vender. No sabemos por qué la están negando o dejando de venderla si hace una semana aumentaron los precios de la nafta".