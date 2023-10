“Esperamos que Juventud lo pueda lograr”

Juventud tendrá otra oportunidad de mantenerse en la categoría de Federal A. Jugará un partido desempate ante Sportivo Peñarol, el próximo domingo desde las 17hs, en la cancha de Güemes de Santiago del Estero.

Al respecto, Osvaldo Romano, delegado de Salta en el Consejo Federal en diálogo con InformateSalta se refirió a la situación. “Es una valiosa oportunidad y esperemos pueda logar el objetivo de quedarse. La idea era que haya menos equipos pero siempre se piensa en los clubes con historia y se trata de emparejar en las categorías”, dijo.

El dirigente aseguró es un beneficio, pero hay que evitar estas situaciones. “Juventud debe arreglar su faz institucional. No hay un hilo conductor y así es muy difícil. No se puede volver afrontar un torneo en estas mismas condiciones. Anoche no hablamos con el presidente, pero se hace difícil la comunicación con la dirigencia”, expresó.

Por último, dijo que de mantener la categoría el Santo, la institución tendrá que dar un giro para evitar esta lamentable situación.