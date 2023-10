Matías Paz: Su abogado dijo que no quiso matar “su estado era totalmente patético”

Fue el 22 de octubre a la madrugada cuando Matías Paz ingresó al bar Temple, ubicado en el Paseo Güemes, esgrimiendo un arma y realizando tres disparos para luego huir en su auto a contramano, ya detenido e imputado, su abogado Santiago Pedroza, minimizó lo ocurrido y aseguró que no tuvo la intención de matar.

“Queremos demostrar que estaba totalmente desbordado por el alcohol y otras sustancias intoxicantes, estaba alcoholizado, drogado y en los videos se ve que no puede sacar el vehículo, está totalmente errático”, dijo ante los micrófonos de El 11 Tv.

Explicó que la pericia indica que los disparos fueron en el techo y piso y quiso justificarlo diciendo que “que eso se debe a que no podía sostener el arma, no podemos negar que los disparos se hicieron, porque se hicieron, pero debido al estado en el que estaba, totalmente patético, no hubo una intención de matar a nadie, lo que hubo fue un abuso del uso de arma de fuego”.

Pedroza dijo que tienen pruebas para demostrar que no hubo intención de matar, sino de causar amedrentamiento.

Cabe recordar que Paz está imputado por tentativa de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, lesiones leves y tenencia, portación de arma de guerra y daños