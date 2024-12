Obligó a su hijo de 8 años a realizar "cosas sucias" con su pareja, irá 13 años de cárcel

Un hombre 35 años fue condenado a la pena de 13 años de prisión por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia, en concurso ideal con el delito de corrupción de menores agravado por el vínculo. Todo ello en perjuicio de su hijo de 8 años de edad.

El juez Pablo Farah, vocal de la Sala III del Tribunal de Juicio de Salta, ordenó el inmediato traslado y alojamiento del sujeto en la cárcel penitenciaria local.

El hecho se produjo cuando el menor se encontraba de visita en el domicilio de su padre, quien en ese momento convivía con su nueva pareja M. A. El niño iba a verlo los fines de semana debido a que estaba separado de su mamá.

La denuncia fue presentada por la madre del niño. Refirió que un día, mientras su hijo se encontraba en la casa de su expareja, le envió un mensaje de texto que decía: “Mamá mi papá me obligó que le haga a la M. A. cosas sucias que no le quise hacer, me perdona por favor”.

La denunciante agregó que luego habló con su hijo y este le comentó que, cuando estaba en la casa de la novia de su papá, el acusado lo obligó a hacer “las cosas sucias que hacen los grandes”. Dijo que M. A. no las quería hacer pero el acusado también la obligó.

En el debate se acreditó que el acusado obligó a su hijo a realizar prácticas sexuales con su pareja y a presenciar actos de contenido sexual.

En el mismo fallo, el juez absolvió a M. A. por mediar causa de justificación. La mujer también había llegado requerida a juicio por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda y corrupción de menores agravada. Se ordenó su inmediata libertad.