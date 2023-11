Polémica por el tío de Bettina: Piden que el nuevo intendente realice las postulaciones

Como si controversias faltaran en la Municipalidad de Salta, en las últimas horas se sumó otra más que puso más candentes los ánimos. Se trata de la postulación que realizó la intendenta Bettina Romero para suplir una de las vacantes en el Tribunal de Cuentas, proponiendo a su tío, el actual secretario de Hacienda Daniel Amador.

En medio de las repercusiones y voces que se están escuchando, ahora llegan las repercusiones del Concejo Deliberante capitalino, donde consideraron que la postulación para la vacante sería más oportuna que la realice Emiliano Durand, quien en cuestión de semanas asumirá la conducción del municipio.

Así lo consideró el edil Guillermo Kripper quien, en diálogo con Nuevo Diario, consideró que lo mejor sería que Durand lleve adelante la postulación. “¿No sería lógico esperar 30 días y que el nuevo intendente mande un pliego viendo las características que debe tener la persona para la vocalía vacante?”, objetó

En este punto recordó que la actual intendenta fue quien propuso a Julio Moreno, a Verónica Díaz Gálvez y a Benjamín Cruz para el Tribunal, de los cuales el primero renunció. También a un coordinador general que es el apoderado de su partido, Ramiro Nordera.

"Me parece insólito que la intendenta pretenda que quien administro las finanzas del municipio sea el controlador de lo que él mismo hizo. No es nada personal porque fue uno de los pocos funcionarios accesibles con el Concejo y parece buena persona, pero acá no importa eso", agregó Kripper.

“El pliego, igual, cumplirá su debido proceso, lo estudiaremos”