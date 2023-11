Por la suba del gasoil, transportes escolares aumentarían precios antes de fin de año

En medio de la escasez de combustible que vive todo el país desde hace una semana y aún con largas filas en las estaciones de servicio, este 1° de noviembre los precios de los mismos se actualizaron siendo más costosos para el bolsillo de la gente.

Esta suba ya generó su primer impacto: se trata de los transportes escolares quienes, además de estar pasando un año que calificaron como “difícil”, no descartan que antes de terminar el año deban hacer una readecuación de sus valores para llevar y traer a los chicos.

Así lo señaló Nilda Bini, presidenta de la Asociación de Transportes Escolares quien, en diálogo con Somos Salta comentó cuál es la situación que están atravesando. “Estamos pasando un año que fue difícil, con el horario extendido y con esto (por la faltante de nafta) que ya lo habíamos pasado a principio de año”, manifestó.

Sobre la falta de combustible, dijo que las camionetas usan Premium e Infinia, sin poder ponerle común pues ésta complica a los inyectores, cuyos repuestos están arriba de los $500.000. “Jamás ponemos común, esta vez no quedó alternativa, tenemos que trabajar y no le podemos decir al papá que no podemos ir porque no hay gasoil, ellos no tienen la culpa”, comentó.

Todo esto, más los aumentos constantes en otras aristas, lleva al sector a plantearse una suba en sus precios antes que concluya el ciclo lectivo. “Tratamos de mantener los precios pero sube el combustible, los insumos, el seguro, ¡sube todo!, para nosotros está difícil la situación pero estamos a fin de año y vamos a tener que subir de nuevo”, anticipó la posibilidad de otro incremento, siendo el anterior en julio.

“Está muy difícil la cosa; esperamos que solucione no solo para nosotros sino para todos”