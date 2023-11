Según Pedroza, “Semilla” Paz “está arrepentido, sabe que cometió un error”

Fue la semana pasada cuando tuvo lugar la captura de Matías “Semilla” Paz, tras permanecer varios días prófugo por los disparos que realizó contra empleados de un bar en el paseo Güemes, luego que estos se negaron a venderle alcohol, quedando imputado por la Justicia.

En ese contexto, fue durante la mañana de este miércoles que el abogado del “pistolero” del bar, el doctor Santiago Pedroza, brindó una conferencia de prensa donde señaló que buscarán cambiar la calificación, como así que su defendido se mostró arrepentido de lo ocurrido.

“Estamos asumiendo la defensa de este caso muy complejo, muy difícil, el hecho no lo podemos discutir, está grabado y hay testigos; lo que si podemos decir es sobre el estado en que se encontraba mi defendido, totalmente ebrio producto de las bebidas alcohólicas y por el consumo de marihuana”, comenzó Pedroza ante el micrófono de InformateSalta.

Dicho esto dijo que Paz no pudo comentarle mucho sobre lo ocurrido a las 00:10 del pasado lunes 23 pues “dice que no se acuerda mucho, se acuerda de lo que le dijo su novia o de lo que nosotros le vamos haciendo conocer del expediente, él no recuerda bien la situación”. No obstante dijo que su defendido se muestra arrepentido: “Él públicamente quiere pedir disculpas, sabe que cometió un error, él pide disculpas, no puede ir en contra de lo incontrastable”.

En este punto Pedroza anticipó que buscarán el cambio de la carátula, cuestionando que se lo acuse de tentativa de homicidio considerando su estado, alcoholizado y drogado. “La carátula comenzó como abuso de arma de fuego, luego pasó a tentativa de homicidio, la tenencia no la podemos discutir pero para nosotros no hubo tentativa, es difícil plantear la intencionalidad de una persona en un estado de alcoholización espantosa”, objetó.

Buscando el cambio de calificación para también mermar la pena que podría recibir, el abogado reiteró que paz es adicto, que no tiene antecedentes penales que lo vinculen a una situación de esta naturaleza, reconociendo también que su fuga “fue un error, lo mejor hubiera sido entregarse” tras el episodio ocurrido la semana pasada.

“La novia no tiene nada que ver; él no tiene ningún pariente con alguna persona de alto rango de la Policía”