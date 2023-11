Plaza 9 de Julio: “La obra costó 300 millones y los planos de electricidad y riego no están”

Las obras de la Plaza 9 de Julio siguen en el ojo de la tormenta, ahora la concejal Alicia Vargas, denunció que tras un pago de al menos 300 millones de pesos, la obra no tiene los planos de electricidad y riego; sumado a que dispusieron de 25 farolas coloniales protegidas.

En el espacio de manifestaciones, la edil hizo un descargo que inició con la denuncia del faltante de 25 farolas coloniales de hierro fundido que “pertenecen al patrimonio municipal, es inexplicable que las hayan retirado de la Plaza 9 de Julio ya que forman parte del casco histórico, no entiendo por qué no intervino el CoPAUPS”.

Dijo que le informaron “extraoficialmente que están en poder del contratista y no entiendo por qué, hay cosas que son inexplicables”.

Luego denunció que la obra millonaria no cumple con requerimientos indispensables. “Los planos de electricidad no están, o sea que las obras no fueron realizadas conforme a plano, presenté una nota al Copaipa para que me informara sobre los mismos a lo que me contestaron que los planos fueron presentados el 10 de mayo del 2023 y devueltos con una serie de observaciones el 15 de mayo y hasta la fecha no fueron presentados nuevamente para su verificación, es una falta grave”.

Fue ahí cuando apuntó a la contratista, Norte Áridos, asegurando que “está acostumbrada a trabajar de forma desprolija, pero nunca fue multada ni informada al registro de contratistas quien extiende el certificado de capacidad para contratar, que tiene capacidad para obras de ingeniería pero no así para obras de electricidad”.

Otra de las irregularidades denunciadas es que tampoco se habrían presentado los planos de ampliación del sistema de riego. “El Tribunal de Cuentas el 15 de diciembre del 2022 solicitó se debían presentar tanto los planos eléctricos como los del sistema de riego y no lo cumplió el contratista con ninguno de los dos”.

Ante eso se presentó en el Centro Cívico Municipal pidiendo le “exhiban los libros de obra correspondiente a todas las contrataciones de la Plaza 9 de Julio, pero me dijeron que los tenía la arquitecta de la obra que estaba de vacaciones, me pidieron que regrese en una semana, volví pero tampoco me dieron respuestas”.

Finalmente pidió que desde el área correspondiente tomen cartas en el asunto y muestren transparentemente la información.