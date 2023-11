Federal A: Se conocieron los rivales de Central y Gimnasia en los cuartos de final

Gimnasia y Tiro y Central Norte avanzaron a los cuartos de final del Torneo Federal A sin mayores complicaciones tras vencer a sus respectivos rivales este domingo.

En primer turno, el "Albo" derrotó 2 a 0 a Sportivo Belgrano, en condición de local. En la próxima fecha, recibirá en el Gigante del Norte a Villa Mitre de Bahía Blanca.

En tanto, Central Norte, recuperó la memoria y venció "sin despeinarse" 3 a 1 a Sportivo Las Parejas. En los cuartos de final, el "cuervo" jugará ante Douglas en la ciudad de Pergamino. Hasta el momento, se desconoce si podrá asistir público azabache.

Fixture

1. Olimpo (Bahía Blanca) vs. Independiente Chivilcoy

2. Douglas Haig (Pergamino) vs. Central Norte (Salta)

3. Bolívar vs. Argentino (Monte Maíz)

4. Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Villa Mitre (Bahía Blanca)

Imagen: Fuente El Tribuno