Dónde tiene el corazón cada signo y cuáles son las prioridades en su vida

Cada signo tiene una escala de valores bien definida y le da más importancia a unas cosas que a otras, a unos valores, aspectos y tiene unas prioridades distintas.

En esta nota vamos a ver dónde tienen el corazón los hombres cada uno de los signos del zodíaco y cuáles son las prioridades en su vida.

ARIES tiene el corazón en su justa medida

Todas las cosas y personas ocupan su parcela en su corazón. Equilibradamente y equitativamente. Quiere con el corazón y es honrado con los sentimientos. Es un hombre muy justo, que ama y aunque es apasionado en el amor, es muy respetuoso con la gente y la vida. Cuando ama algo, lo quiere de verdad.

TAURO tiene el corazón en el estómago

Lo que más ama Tauro en el mundo es la comida.

Adora comer y todos los placeres de la vida. En segundo lugar quiere a su familia. Si encuentra a una mujer que le haga disfrutar de la buena mesa, tendrá ganado el 70% de su corazón.

GÉMINIS tiene el corazón en la garganta

¿Te preguntarás por qué? Porque su punto fuerte es la comunicación, todo lo expresan en palabras y hablan mucho. Se pasan el día diciendo “Te quiero”, “Te amo”… Expresan sus sentimientos en voz alta y te envuelven con sus palabras y con sus gestos.

En el fondo son muy sensibles y quieren mucho a todos. Disfrutan ayudando a los demás.

CÁNCER tiene el corazón en el corazón

Es grande, pero se limita a su familia. Es bastante egoísta, para él y para los suyos. Es una gallina clueca, que procura amor y se preocupa por sus hijos y su mujer. Pero en realidad, no le preocupa lo que sucede a los que viven cerca y menos a los que viven lejos. Se centra en sus prioridades y vive su vida, en un círculo cerrado de personas.

LEO tiene el corazón en su cabeza

El motivo es porque quiere con su corazón inmenso, bien analizado por su razón a todo el mundo. Quiere a su familia, a sus amigos, a la vida, es honesto, le gusta ayudar y resolver los problemas de los demás… Adora la vida y ama los árboles, el mar, la montaña, los paisajes, la gente, tiene pena por las desgracias de los demás y sufre.

VIRGO tiene el corazón partido.

La mitad es cálido para su familia y la otra mitad es frío y calculador, para su trabajo y sus negocios. Es buen negociador porque es frío. Disfruta trabajando tanto como queriendo a sus hijo y a su familia. Está realmente partido en dos.

LIBRA tiene el corazón compartido en varios sectores, dentro de su cabeza

Lo tiene idealizado. Tiene un concepto del amor, que a veces no cuadra con la realidad y se decepciona. Es promiscuo, a pesar de lo analítico y equilibrado que es. Puede querer a dos mujeres a la vez, a su familia, a su trabajo, a su casa.

ESCORPIO tiene el corazón en el sexo

Todo lo mide por el sexo. Le condiciona hasta tal punto, que a veces no es capaz de asociarlo con sus sentimientos y sus racionamientos. Las mujeres le pierden y es capaz de cometer las grandes tonterías del mundo por seguir sus impulsos. No se sabe resistir a las tentaciones.

SAGITARIO tiene el corazón en su sitio

Solamente que sus amores no duran. Puede ir pasando de flor en flor toda su vida. Cuando ama, ama de verdad, pero le gusta la aventura y vivir el momento, lo que le lleva a ir pasando de un amor a otro. Ama a su familia, pero egoístamente, porque primero es él y después es él también.

CAPRICORNIO tiene el corazón de hielo

Es materialista y primero es lo primero, su posición social, su dinero que no le falte, su familia y cuando ya ha conseguido todo eso… tendrá lugar para el amor. Pero no es un corazón apasionado, si no que lo tiene muy medido e interesado.

ACUARIO el corazón vacío

Su vida es él: su trabajo, desarrollo profesional, alimentar su intelecto, su familia, sus aficiones. Cada cosa tiene su lugar, pero no es sentimental ni romántico ni apasionado… Sólo vive la vida en total libertad y sin demasiados sentimientos. Sí tiene sus valores y su ética, pero los sentimientos no le condicionan.

PISCIS tiene el corazón repartido por todo el cuerpo

¡Es todo amor!! Quiere a varias mujeres a la vez, a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a los desconocidos… Su sensibilidad es enorme, se preocupa por todos y todo le da pena. Quiere ayudar a todos y resolverles los problemas. Ama la vida, ama el mundo y la buena vida, quiere ser feliz y se ama a sí mismo.