Balacera contra "Oreja" Martínez: 8 disparos habrían impactado en su cuerpo

Pablo Cardozo, abogado de Martínez en algunas de sus causas, en diálogo con FM Pacífico, dio detalles de lo que habría sido el atentado contra la vida del detenido en prisión domiciliaria.

En Orán, en un pasaje entre las intersecciones de Avenida Constituyente y Emilio Bustamante, según hipótesis que circulan, un automóvil color oscuro junto a dos motocicletas comenzarían una balacera dejando un reguero de 20 capsulas servidas de las cuales 8 impactarían en el cuerpo de Martínez quien se encontraba con su hija de 16 años. La menor salió ilesa.

La policía trasladó a la víctima en un vehículo particular ya que el 911 no tuvo la urgencia que se requería, según informó el letrado, a su vez que señalaba la gravedad del caso al ser Martínez hermano del intendente electo de Aguas Blancas “cuestión muchísimo más grave no por quien falleció sino porque creo que la cuestión, el peligro, la inseguridad está llegando a niveles que antes se podrían haber respetado de pronto” comentó Cardozo.

En la intersección mencionada al ser concurrida se cuenta con cámara de seguridad al igual que un comercio cercano al lugar, según mencionó el profesional.

Ante lo ocurrido la Policía procedió inmediatamente con un operativo cerrojo para poder dar con los responsables de la balacera.