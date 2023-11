Con duras críticas a Riquelme, Mauricio Macri presentó su fórmula para competir en las elecciones de Boca

Mauricio Macri participó este lunes de una conferencia de prensa en la que lanzó oficialmente su candidatura a la vicepresidencia de Boca Juniors. Con duras críticas a la actual gestión de Juan Román Riquelme, confirmó que acompañará a Andrés Ibarra en la lista que se presentará a las elecciones del próximo 2 de diciembre.

“Mauricio, te agradezco por volver a tu club para volver a ponerlo en lo más alto. Me vas a acompañar como vicepresidente. Contar con el presidente más importante de la historia es un orgullo. Es una elección clave para el futuro de Boca. Como oposición podíamos seguir divididos”, comenzó Ibarra en la conferencia. Luego confirmó que Macri será candidato a vicepresidente de Boca en las elecciones.

“Este es un día muy especial. Nunca soñé volver a sumarme a la conducción de Boca. Es algo muy importante en mi vida, en mis emociones, en todo”, comentó Macri.

Las frases más destacadas de Mauricio Macri y Andrés Ibarra

“Estamos trabajando, en los próximos días vamos a dar a conocer al próximo entrenador de Boca. Nuestro focos son nuestros hinchas y socios, Boca necesita un estadio moderno”, expresó Ibarra.

“El nuevo desafío que tiene que asumir nuestro club, a pesar de que se manejó muy mal el tema de entradas, es obvio que Boca necesita un nuevo estadio, nos quedó chico. Va a ser doloroso para todos despedirnos de nuestra Bombonera, que es mágica”, agregó Macri.

“Voy a disolver el Consejo de Fútbol, en el primer minuto. Contamina el vestuario y los resultados lo dicen. Varios de los técnicos y glorias del club se fueron por la ventana y en una estación de servicio”, apuntó Ibarra.

“Con Milei ya tenemos arquero”, bromeó Macri cuando le consultaron por la presencia del candidato a presidente de La Libertad Avanza sea parte de la dirigencia del club. Y añadió: “Él y muchos hinchas de Boca quieren que el club compita. Fue una vergüenza me dio pena el espectáculo bochornoso en Brasil, lo que pasó con Racing. Desde 2020 no ganamos un partido de Copa Libertadores si no es por penales”.

“Escuché lo que dijo Riquelme. Duele. Él estuvo en el club y me extraña. ¿Cómo alguien puede decir que no tiene que hacer elecciones? Todos tiene que venir a Boca a poner y no a sacar lo que no le corresponde”, respondió Macri cuando le consultaron por las últimas declaraciones del actual vicepresidente de Boca.

“El dirigente Román, para nosotros es un ídolo como jugador, me parece de una enorme hipocresía. Porque él vivió ese club N° 1 del mundo, tuvo una vidriera extraordinaria. Por eso, decir que ahora es un club de fútbol, no tengo otro significativo de que es una enorme hipocresía. No hay ni un ídolo que pueda estar por encima de Boca”, sumó Ibarra.

Cuándo hay elecciones en Boca

Los comicios se llevarán a cabo el próximo sábado 2 de diciembre y habrá alrededor de 98 mil socios habilitados para votar.

Quiénes pueden votar en las elecciones en Boca

Si bien el club cuenta con cerca de 350 mil socios entre los plenos y adherentes, no todos pueden votar. Quiénes están habilitados para sufragar son aquellos que son activos y tienen más de dos años de antigüedad. Los adherentes, que pagan la mitad y están en una lista de espera para pasar a ser socios plenos, no cuentan con ese derecho.