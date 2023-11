Lionel Messi llegó a la Argentina para la nueva fecha de eliminatorias: la costosa remera que llamó la atención de todos

Lionel Messi ya está en la Argentina para sumarse a la convocatoria de la Selección para la doble fecha de las Eliminatorias donde la Albiceleste jugará frente a Uruguay y Brasil. Lo llamativo de su llegada fue la prenda que utilizó: una remera de color negro con un estampado que muestra una mano con tres dedos levantados.

Messi, desde su arribo en su avión privado hasta el predio de Ezeiza, llevó puesta la camiseta de la marca Palm Angels con la leyenda: “In the name of Palm Angels”, que se puede comprar en el sitio oficial de la marca por un valor de 601 dólares, equivalente a unos 600.000 pesos argentinos al dólar blue.