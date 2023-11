La docente acusada por abuso infantil rompió el silencio por televisión: “Tengo mucha confianza con los chicos”

Daniela Mujica (33), la docente de La Plata denunciada por grooming, habló este lunes junto a su abogado en un programa de televisión y dio su versión sobre los hechos que la vinculan al delito que podría ser penado hasta con hasta cuatro años de prisión.

La maestra, quien da clases a chicos de 12 años en la Escuela N° 58 de 18 y 71, dio una nota en Telenoche junto a Álvaro Núñez, su abogado. "Daniela nunca tuvo un inconveniente en los lugares donde trabajó. En este curso en particular, se vinculó con los chicos de una forma con más afecto que la convencional, hablando por intermedio de Instagram o WhatsApp", dijo el letrado.

Por su parte, Daniela dijo: "Tuve un exceso de confianza, de un lado maternal. Los nenes me tenían agendada como ’mami’ y me decían mamá. Yo los abrazaba en frente de sus familias. Con cualquier persona hablo de la misma manera y creo que ese es mi gran problema. No quería ser una docente más, me involucré mucho y quizás no es hoy lo que se acostumbra a hacer, pero están tergiversando un montón de cuestiones", dijo.

Este medio publicó las acusaciones a la docente por primera vez el pasado miércoles 8 y, desde entonces, fueron apareciendo cada vez más capturas de pantalla, fotos y hasta cartas que involucraban a la profesional en un posible caso de grooming. "Las fotos que estuvieron circulando son fotos que Daniela subió a su perfil de Instagram y los nenes se las compartieron entre ellos, ella nunca les mandó fotos", defendió el abogado.

Al mismo tiempo, la maestra explicó que quien le dice, en una conversación, "te vi tus tetas sin guardapolvo ahora", era una nena y que, en esa imagen, "estaba con una musculosa blanca y al lado de mi hijo, no estaba desnuda", dijo.

Respecto a la carta recientemente dada a conocer en la que supuestamente amenaza a un alumno, el abogado dijo que prefería no contestar si había sido escrita por Daniela o no, y eligió decir: "Estamos dispuestos a someternos a todas las pruebas caligráficas para esclarecer a esta situación". Otra de las acusaciones era que la docente invitaba a los chicos a su pileta y los besaba. "Jamás besé a un chico. No tengo tampoco pileta en mi casa como para invitar a nadie", sumó.

Luego, dijo: "Cuando conocí que había una denuncia contra mí, fui inmediatamente a la DDI. Nunca me escondí". En cuanto a las protestas de los padres, comento: "Dicen que tengo una vida normal, pero no es así. Tuve que dejar mi casa, mi hijo está angustiado por la situación, mi familia está mal y si es eso lo que les preocupaba, quédense tranquilos que no la tengo. Quiero que se esclarezca pronto", comentó angustiada.

En ese sentido, Núñez dijo que se vio "obligada a dejar su domicilio porque la amenazaron de que le iban a quemar la casa y ahora tampoco está trabajando". "Esto seguramente va a terminar en una absolución del lado judicial, pero la condena social que está teniendo es indescriptible", agregó.

Finalmente, hablaron de una foto en la que supuestamente Daniela mostraba la cola. "Esa foto la subió ella a sus redes, tiene zoom y el tatuaje lo tiene a la altura de la panza. Es una foto que se mandaron los chicos entre ellos", cerró el abogado.