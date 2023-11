“Si me llegas a cambiar una vez más te voy a matar”: la nueva carta que complica a la maestra de La Plata

Una carta de puño y letra con una amenaza destinada a un menor se sumó en las últimas horas a la causa en contra de Daniela Mujica, la maestra de La Plata denunciada por acosar sexualmente a sus alumnos de la Escuela N°58. Se trata de una hoja de carpeta que habría sido escrita por la docente, en la que se lee un mensaje intimidatorio que será sometido a una pericia caligráfica.

La prueba a la que accedió Infobae fue presentada en el expediente del caso en el que interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°18 platense, a cargo del fiscal Hugo Tessón, y el Juzgado de Garantías N°2 de Eduardo Silva Pelosi.



Según indicaron fuentes con acceso a la causa, el escrito está dirigido al niño con quien la sospechosa de 33 años habría entablado un vínculo sentimental. De acuerdo a los elementos probatorios recabados hasta el momento, el destinatario es el mismo estudiante al que Mujica trataba como novio, celaba y enviaba mensajes provocativos por Instagram y WhastApp.

Redactada a mano, en la parte superior de una hoja cuadriculada y con una lapicera de tinta azul, la nueva prueba que complica a la maestra comienza: “Qué suerte tengo de tenerte siempre. Ojalá siempre sea así. Sabes que te amo con todo mi corazón. Siempre sos el número uno para mí”.

La primera parte del mensaje, que será analizado por los investigadores, parece ser la confirmación del estrecho vínculo entre ella y su alumno, a quien hasta habría obligado a separarse de su novia -una compañera de grado- para poder avanzar con su relación.

Sin embargo, hacia el final desliza una de las graves amenazas por las que el abogado denunciante, Martín De Vargas, pidió ampliar la carátula de la causa iniciada por grooming: “Si me llegás a cambiar una vez más te voy a matar. Siempre mío. Te amo”, concluye la carta.

En diálogo con este medio, el letrado subrayó que el niño al que le dedicaron el escrito es quien reveló que habría sido besado por la docente en al menos una oportunidad. Un hecho que se encuadra como abuso sexual simple y por el que también piden que sea investigada.

Ahora, a fin de confirmar si la carta fue efectivamente escrita por la docente, será sometida a una pericia caligráfica en la que buscará determinar si la letra coincide con la de Mujica.

En este sentido, la denunciada rompió el silencio este lunes y se refirió a las acusaciones en su contra. No obstante, al ser consultada con respecto a la amenaza, no pudo contestar si fue ella o no quien la redactó: al momento de la pregunta, fue su abogado Álvaro Núñez quien intervino para que no respondiera.

“La forma que tiene Daniela de referirse a sus alumnos públicamente a la salida de la escuela y demás, es una forma, si se quiere, demasiado afectiva, pero bajo ningún punto de vista implica una connotación de carácter sexual, que es el delito que acá se presume que Daniela podría haber llegado a cometer”, dijo su representante legal.

Tras la insistencia de los periodistas de Telenoche, quienes le repitieron la pregunta, Núñez subrayó: “Eso está sujeto a una pericia caligráfica y así se va a resolver. Y que eventualmente, suponiendo que la hubiese escribido (sic) Daniela no constituye bajo ningún indicio del delito de grooming, que es lo que estamos tratando acá”.

El hecho que desató el escándalo en La Plata descubierto por una madre del curso que notó que la profesora enviaba mensajes al celular de su hijo fuera del horario del colegio. Al revisar el chat, corroboró que no se trataba de una conversación de tipo académica y alertó al resto de las mamás del grado a fin de que verificar si había más casos similares en el grupo.

De acuerdo a la denuncia, la docente mantenía un vínculo “de mayor confianza que las otras maestras” con los adolescentes de su clase y les había dado su celular y su perfil de Instagram para que le escribieran cuando “estuvieran aburridos”. En algunos de los mensajes encontrados se leía que la acusada los celaba y les escribía: “Sos mi rey”, “Yo sé que soy la única” o “qué lindos tus audios”.

Luego de que trascendieran los hechos, la maestra fue separada de su cargo. Además, el personal del gabinete psicopedagógico escolar se puso a disposición de las familias y los estudiantes para acompañarlos en el proceso.