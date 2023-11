Más de mil salteños justificaron su "no voto" en la policía antes del mediodía

Intensa es la jornada que se vive en todo el país donde la ciudadanía define el desempate para definir quién será el próximo presidente. En ese contexto, desde la Policía también están teniendo horas de arduo trabajo, entre la custodia del comicio como así atendiendo a la gente para la justificación del no voto.

Así lo comentó la oficial María Estrada, del área de prensa de la Policía quien dialogó con el móvil de InformateSalta, donde primeramente informó que hay personal atendiendo este trámite en los boxes de la Jefatura de Policía, en la seccional de Turismo de calle Mitre y en la Unidad Regional 1.

“La emisión del no voto es hasta las 18:00 horas, es únicamente mientras dura el comicio, luego no se emiten; y no estamos justificando cuestiones de salud laborales, eso ya debe hacerse en el Juzgado Electoral”, recordó la oficial Estrada enumerando que, hasta las 11:00 de este domingo “ya se entregaron más de 100 constancias en la Provincia, nos informaron desde Planificación Operativa”.

Por otra parte y sobre los trabajos preventivos de la jornada, la efectiva dijo que cerrados los comicios permanecerá la custodia con el retiro de las urnas y la actividad en el Correo Argentino. “A esto no descuidamos lo que involucra la tarea diaria; llevamos tranquilidad a los ciudadanos, la Policía no descuida el patrullaje diario”, concluyó.