Colegio evacuado en Cafayate, con un explosivo "casero" volaron un inodoro

Un hecho que causó gran preocupación en la comunidad educativa de Cafayate tuvo lugar en la Escuela Normal N° 5096 el jueves en horas de la mañana, cuando se dio una explosión en el sector de los baños de varones de la institución.

Ante lo sucedido, según detalló en ese momento la Directora de la Institución, se aplicó el protocolo de evacuación y afortunadamente no se registraron más que dos alumnos afectados, que fueron rápidamente asistidos.

Mariela Condorí, directora de la Institución dijo en una primera entrevista "Transcurría el segundo módulo cuando se sintió una fuerte explosión. En cercanías del baño había dos alumnos que recibieron asistencia".

En ese momento la docente confirmó que los bomberos encontraron restos de dos botellas en un inodoro.

La docente, ya el día viernes, a través de una comunicación telefónica con Alejandro Tula, confirmó que la explosión fue intencional y que se usaron químicos para realizar un explosivo casero. "Los especialistas en el tema nos aclararon que se trataría de químicos, pero es un dispositivo casero, armado para provocar esa explosión".

Respecto a lo que denunciaban padres de la Institución sobre un fuerte olor a gas la docente sostuvo "Si se sintió un olor particular, pero no nos arriesgamos a decir que es o no gas, no somos especialistas en el tema".

Sobre responsabilidades, la Docente, al descubrir que se trató de algo intencional explicó "Estamos arrancando las averiguaciones que corresponden y somos muy cuidadosos porque son menores de edad, entonces está interviniendo la policía. Al haber una denuncia se torna diferente, tiene un carácter penal, por lo tanto se tendrá que dar cuenta de lo sucedido, bajo la normativa, por supuesto. Este hecho, que fue inducido, pudo traer consecuencias peores, estamos trabajando desde temprano para que los profesores trabajen en sus módulos en esta reflexión de trabajar en la escuela que queremos".