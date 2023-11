Investigadores señalan la importancia de un Estado presente en el desarrollo científico

A partir del resultado del balotaje, desde el CONICET, INENCO (Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional) y el Instituto de Patología Experimental de la UNSa (Universidad Nacional de Salta) ven con preocupación la posible decisión del electo presidente de realizar privatizaciones en el área de las investigaciones.

Si bien en principio Milei declaró que eliminaría el CONICET, luego moderó su declaración, y habló sobre recortes en la administración pública que generaron incertidumbres en el sector.

Desde la UNSa, trabajadores de los institutos de investigación expresaron su postura sobre el papel primordial del Estado en el desarrollo científico, Carlos Cadena, vicedirector de INENCO, en dialogo con Salta/12 llamó a la prudencia y mesura “hay una angustia e incertidumbre y esto nos va desgastando como sociedad”.

Explicó Cadena que el INENCO, de doble dependencia CONICET-UNSa, se dedica a las energías renovables, eficiencia energética y cuidado del ambiente y dependen del mismo alrededor de 100 personas quienes se desempeñan también en facultades de ciencias exactas y naturales.

Destacó la importancia del CONICET como institución madre en la investigación “no se puede medir cuanto el país invierte en ciencia por resultados en el corto plazo, ya que se obtienen resultados de todo tipo y muchos son de aplicación directa”, mientras recalcaba que debían mejorar la difusión de sus resultados a la sociedad “los jóvenes utilizan las redes, con mensajes breves, pero dentro de la Universidad y del COCINET se hace ciencia”.

Para el progreso es fundamental el avance de las ciencias, el desarrollo científico para generar progreso, la calidad de vida e igualdad “no concibo un país sin política de desarrollo científico” decía Cadenas, mientras destacaba que el desarrollo científico, la tecnología, educación y salud son necesarios para establecernos como potencia.

Por su parte, desde el Laboratorio Multimedia del Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional (INENCO-CONICET), Camila Binda Galíndez, explicó que la ciencia, la tecnología y la innovación tienen un carácter político por lo cual plantea la necesidad que no sean privadas, ya que tendrían fines netamente comerciales y no en pos de las necesidades y problemáticas sociales del Estado Nacional garantizando “su soberanía, innovación y su generación de empleo y bienestar social mediante la implementación de nuevas tecnologías y políticas”.

Agustín Moya Álvarez, técnico superior del CONICET en el instituto de Patología Experimental de la UNSa, manifestó su preocupación por la ciencia por el futuro que le depararía y se mostró como un defensor de la ciencia publica, aunque el tema presupuesto y trámites burocráticos les generan dificultades para comprar equipos, insumos y gestionar proyectos, resaltó la importancia de un “sistema científico nacional soberano”.

Un voto anti oficialismo, jóvenes que solo conocen un estado democrático, cansancio generalizado, el fomento del individualismo “sálvese quien pueda”, fueron algunas de las razones que los especialistas vieron que desencadenó en la definición presidencial, pero remarcaron la preocupación por el futuro de las ciencias, el desarrollo y las tecnologías, ya que al quedar en manos privadas no asistirían al Estado para su progreso.