Dime dónde resides y te diré cómo vives: la investigación del CONICET sobre Argentina

Guillermo Velázquez es investigador superior del CONICET en el Instituto de Geografía Historia y Ciencias Sociales. Desde hace más de veinte años trabaja en el estudio de la calidad de vida desde una perspectiva geográfica.

Lo que hace es tratar de definir, mediante una escala numérica que va del cero al diez, cuán bien viven las personas según su lugar de residencia.

En comunicación con Radio CNN Salta, el investigador contó que en base a un mapa interactivo se busca reflejar en detalle cómo se vive en los más de 52 mil radios censales de la Argentina, siempre bajo los mismos parámetros.

Cuanto mayor es el índice en determinado lugar, más verde se lo verá el mapa, mientras que el rojo indica lo contrario. Explicó que los puntos se definen a partir de una combinación de indicadores socioeconómicos y ambientales y se viene trabajando desde1869.

Lo cierto es que, a simple vista, hay mucho en rojo, sobre todo en el norte provincial, pero Velázquez señaló que no es tan grave como parece: “si uno lo mira en cantidad de personas, el panorama no es tan negativo como se lo ve, ya que el peso demográfico no es tan grande”, dijo.

“Hemos tenido muchos municipios, organizaciones y empresas interesadas en acceder a la base de datos, y ahí está. Es muy importante, no solo para la gestión pública, sino también para privados”, agregó.

Por último, Indicó que lo que se hace es ir actualizando constantemente estos datos, de los cuales el 60% proviene de los censos y 40% de cuestiones ambientales.