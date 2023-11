Emanuel Noir de Ke Personajes, sobre su separación: “Ya sé cómo duele”

Emanuel Noir se ha convertido en uno de los artistas argentinos más populares del último tiempo. El cantante y líder del grupo de cumbia Ke Personajes suele ser noticia por diferentes motivos. Desde su lado más solidario, pasando por su dura historia de vida, hasta sus polémicas declaraciones.

Hace poco más de un mes, Emanuel Noir sorprendió a todos sus seguidores al compartir postales de su compromiso.

Fue su novia quien le pidió compromiso y el músico le dio el sí. Sin embargo, apenas unas semanas más tarde la propia joven anunció el fin de su relación.

A través de sus historias de Instagram, la prometida del cantante de Ke Personajes confirmó la separación. “Emanuel y yo nos separamos”, escribió en un breve pero contundente comunicado.

Luego agregó un pedido especial para sus seguidores y fanáticos de la banda. “Gente, no necesito que me manden más cosas de las que hace Emanuel porque es su vida”, expresó. Si bien no dio detalles acerca de los motivos que los llevaron a terminar con la relación, sostuvo: “Decidimos hacer cada uno nuestro camino”.

Luego de varios días sin hacer declaraciones al respecto, Emanuel Noir rompió el silencio. El vocalista de Ke Personajes utilizó el mismo método que su ex pareja para hablar sobre su situación sentimental.

En sus historias de Instagram, el músico compartió una foto propia de hace algunos días y agregó una llamativa frase en referencia a su separación. “Vuelvo a empezar solo una vez más pero ya sé cómo duele”, reflexionó.

Fuente: Vía País