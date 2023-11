Inseguridad en el centro salteño ¿Las cámaras de seguridad sirven?

En menos de una semana dos comercios fueron víctimas de la inseguridad en pleno centro salteño, más precisamente en la zona de Caseros al 400 a una cuadra de la plaza principal. Ante la situación muchos cuestionaron el sistema de videovigilancia.

Fue la mañana del viernes cuando atentaron a cascotasos contra la vidriera de una joyería para robarse lo que estaba en exposición; se trata de un lugar que vende platería, cuchillería, artesanías, talabartería entre otras cosas.

Arriba de la vidriera, está instalada una cámara del sistema de videovigilancia, y aun así el hecho no fue advertido ni mucho menos neutralizado, es más, se rumorea que el domo no logra captar ese local en particular.

Días después, en la misma zona, más precisamente a una cuadra un local de librería Lerma, también fue víctima de la delincuencia, ya que forzaron la puerta y se alzaron con un botín de alrededor de 200 mil pesos.

La empleada del local contó a Somos Salta que: "Yo entro a trabajar y me doy cuenta de que la puerta está abierta, forzada. Se llevaron aproximadamente 100 mil pesos más algo de valor, sumando un total de 200 mil pesos”, contó.

Los ladrones además robaron las herramientas de una obra contigua.

Ante la situación, los vecinos y comerciantes de la zona se mostraron preocupados y cuestionaron el funcionamiento de las cámaras ya que deberían alertar antes que se produzcan los hechos de inseguridad para que efectivos puedan intervenir en el momento y no solo para saber que pasó, o es que ya nadie está mirando en vivo lo que ocurre y asi poder prevenirlos?