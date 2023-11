Buscan desesperadamente una camioneta, es fuente de trabajo de un vecino

Los robos crecen a diario y los delincuentes no escatiman nada, actúan con total impunidad. Esta vez le tocó a un laburante, Ángel, quien realiza fletes para mantenerse y esta mañana cuando pretendía empezar su jornada laboral se dio con que su camioneta Peugeot no estaba estacionada como cada día en la puerta de su vivienda. Lo peor había sucedido, la robaron.

El hecho se registro en B° Hernando de Lerma, en pasaje El Sol al 300, ubicado entre calle Hernando de Lerma y Córdoba.

"Me desperté como a las 8 de la mañana y me di con la novedad que no estaba mi camioneta, pregunté a vecinos y amigos, nadie sabía nada" recordó que no es el primer robo que sufre de este tipo ya que tiempo atrás le robaron otro vehículo y lo pudo recuperar.

Con bronca e impotencia ante lo que le sucedió, llamó a la policía "Estoy en la búsqueda, un solo vecino me dijo que sintió como a las 5 de la mañana que arrancó la camioneta, pensó que era yo. Es una zona complicada, falta seguridad. Siento bronca porque es el único medio de trabajo que tengo, es el día a día si no tengo la camioneta no tengo ingresos" dijo por Multivisión.

Mientras la policía trabaja en dar con el vehículo, Ángel Pupi, piden a la comunidad estar atentos para dar cuanto antes con su vehículo y fuente de trabajo marca Peugeot 504 modelo 97 patente BJN 98.